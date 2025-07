Безплатни изследвания за хепатит В и С в цялата страна

© Министерството на здравеопазването чрез регионалните здравни инспекции стартира информационна кампания по повод Световния ден за борба с хепатита – 28 юли.



Тази година мотото, избрано от Световната здравна организация е "Да го разбием! Запознай се с фактите. Тествай се!“. Целта е повишаване на обществената информираност относно рисковете от инфектиране с хепатит A, B, C, D и E и възможностите за превенция.



Хроничният хепатит B и C причиняват около 1,3 милиона смъртни случая годишно в световен мащаб. Това означава, че всяка минута повече от двама души губят живота си в резултат на чернодробни заболявания, предизвикани от хепатит. Вирусните хепатити са сред основните причини за тежки усложнения като цироза и рак на черния дроб. Повечето случаи на първичен чернодробен карцином се дължат именно на инфекция с хепатит B или C.



В периода 21-28 юли 2025 г. всички регионални здравни инспекции в страната ще предлагат безплатни изследвания за хепатит В и С на желаещите граждани. График ще намерите в прикачения файл.



Всички взети проби с положителен или съмнителен резултат ще бъдат изпращани за потвърдително изследване в Националната референтна лаборатория "Хепатитни вируси“ към Националния център по заразни и паразитни болести.



Освен тестването РЗИ организират и информационни дейности и събития, като повече за това можете да намерите на сайтовете на здравните инспекции.



С тази инициатива Министерството на здравеопазването потвърждава ангажимента си към изпълнение на националните и международни цели за елиминиране на вирусните хепатити като заплаха за общественото здраве до 2030 г.



Какво трябва да знам?



Не се налага предварително записване на час, нито да предоставяте лична карта или друг документ за самоличност. Имате право на безплатно и анонимно тестване.



Какво представлява тестът?



Тестът е бърз и изисква капка кръв, която се взема чрез убождане на пръста. Резултатите стават на място, в рамките на 15-20 минути след взимане на пробата. Не е необходимо ограничаването на храни и напитки преди теста.



Кой трябва да се изследва?



Тестването е силно препоръчително за лица, употребяващи венозно наркотици; лица, получили кръвопреливания преди 1992 г.; лица с повече сексуални партньори. От безплатен и анонимен тест може да се възползва и всеки пълнолетен български гражданин, независимо от здравноосигурителния му статус.