|Безплатни консултации за туберкулоза из цялата страната
Списък с болниците и информация за кампанията, която е част от Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата, ще намерите на сайта на Министерството на здравеопазването.
В рамките на "Седмица на отворените врати" се провежда скрининг за риска от туберкулоза, като желаещите преминават през анкета и консултации. На лица, които са в риск, се провеждат допълнителни прегледи и изследвания. При откриването на случаи на туберкулоза, своевременно се предприемат мерки за хоспитализация и лечение, в резултат на което се прекъсва веригата за предаване на инфекцията.
По време на двете проведени до сега кампании, през месеците март и юни 2025 г., общо анкетирани за туберкулоза са 3 466 лица, на 2 705 в риск от туберкулоза са извършени медицински прегледи и допълнителни изследвания. Открити са 32 лица с туберкулоза и 71 лица с латентна туберкулозна инфекция, на които е започнато лечение.
Припомняме, че в България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са напълно безплатни, независимо от здравноосигурителния статус.
Инициативата се осъществява съвместно с Регионалните здравни инспекции РЗИ, лечебните заведения за диагностика и лечение на туберкулоза, здравни медиатори, Български Червен кръст и общините.
Туберкулозата е лечима и предотвратима, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение, уверяват от Здравното министерство.
