Безплатно пътуване за деца и намаления за ученици в градския транспорт
Децата от 7 до 14 години с 50% намаление от цената на билета за междуселищния автомобилен транспорт. Това заяви транспортният министър Гроздан Караджов по време на парламентарния контрол в петък. По този начин той разясни условията за пътуване на деца и ученици в градския транспорт.
Увеличено е и предвиденото до този момент намаления на учащите се, където попадат и децата от 14 до 16 години. За тях намалението на абонаментните карти вече е 50% както за вътрешноградския, така и за междуселищния автомобилен транспорт.
