|Безпрецедентно: ЕП се готви за две вота на недоверие към Урсула фон дер Лайен
Две политически групи: крайните десни "Патриоти за Европа“ и "Лявите“ подадоха отделни предложения за вот на недоверие към председателя на Европейската комисия в полунощ на 10 септември.
Отбелязва се, че групите са направили това веднага, щом се е появила възможност съгласно парламентарните правила.
Тези стъпки идват само няколко часа след като фон дер Лайен изнесе историческа реч за състоянието на Съюза пред парламента в Страсбург.
"Патриотите“ обвиняват фон дер Лайен в липса на прозрачност и отчетност и остро критикуват търговските споразумения с Южна Америка и САЩ.
"Лявите“ също критикуват търговската политика на Комисията, но поставят по-голям акцент върху "бездействието на изпълнителната власт на ЕС на фона на войната на Израел в Газа“. Едновременното внасяне на два вота на недоверие е безпрецедентно и предизвика дискусия в Европарламента относно това как ще бъдат организирани двете дебати и двете гласувания.
