Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Безпрецедентно: ЕП се готви за две вота на недоверие към Урсула фон дер Лайен
Автор: Николина Александрова 17:39Коментари (0)37
©
Европейският парламент планира гласуване на две вота на недоверие към председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен - заседанието ще се проведе на 6-9 октомври, съобщава Politico, като се позовава на източницизапознати с парламентарната процедура.

Две политически групи: крайните десни "Патриоти за Европа“ и "Лявите“ подадоха отделни предложения за вот на недоверие към председателя на Европейската комисия в полунощ на 10 септември.

Отбелязва се, че групите са направили това веднага, щом се е появила възможност съгласно парламентарните правила.

Тези стъпки идват само няколко часа след като фон дер Лайен изнесе историческа реч за състоянието на Съюза пред парламента в Страсбург.

"Патриотите“ обвиняват фон дер Лайен в липса на прозрачност и отчетност и остро критикуват търговските споразумения с Южна Америка и САЩ.

"Лявите“ също критикуват търговската политика на Комисията, но поставят по-голям акцент върху "бездействието на изпълнителната власт на ЕС на фона на войната на Израел в Газа“. Едновременното внасяне на два вота на недоверие е безпрецедентно и предизвика дискусия в Европарламента относно това как ще бъдат организирани двете дебати и двете гласувания.

Още по темата: общо новини по темата: 45
08.07.2025 Журналистът Момчил Инджов: Урсула фон дер Лайен не може да бъде свалена на този етап
21.05.2025 Евродепутати призовават за спиране на всички средства от ЕС за Унгария
18.05.2025 Рафал Тшасковски печели първи тур на президентските избори в Полша
17.04.2025 Словашката полиция започна проверка заради дипфайк със "затворника"
Фицо
10.04.2025 Франция затяга забраната за мобилни телефони в средните училища
06.04.2025 Марин льо Пен: Ще последвам примера на Мартин Лутър Кинг, ще се боря докрай
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Джигитът в София е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
Джигитът в София е карал с 218 км/ч и сликове гуми! Има загинал при тежкото меле!
12:32 / 15.09.2025
Красимир Вълчев: Голям брой училища са избрали учебни планове с интензивно изучаване на език, без да са езикови гимназии
Красимир Вълчев: Голям брой училища са избрали учебни планове с интензивно изучаване на език, без да са езикови гимназии
18:17 / 14.09.2025
Българка: Получихме с 500 лв. по-висока изравнителна сметка, не ми позволиха да подам жалба! С много разправии - стана!
Българка: Получихме с 500 лв. по-висока изравнителна сметка, не ми позволиха да подам жалба! С много разправии - стана!
19:02 / 14.09.2025
Бивш зам.-министър на отбраната: При една сериозна атака с дронове на Русия, Европа няма да може да се справи
Бивш зам.-министър на отбраната: При една сериозна атака с дронове на Русия, Европа няма да може да се справи
11:17 / 14.09.2025
Калин Стоянов: Господин президентски секретар, българските граждани не сме толкова глупави, колкото Ви се иска на Вас и на Вашия началник!
Калин Стоянов: Господин президентски секретар, българските граждани не сме толкова глупави, колкото Ви се иска на Вас и на Вашия началник!
15:57 / 14.09.2025
Военният министър: Нашите МиГ-29 са подготвени да въздействат срещу руски дронове
Военният министър: Нашите МиГ-29 са подготвени да въздействат срещу руски дронове
21:56 / 14.09.2025
Новите евробанкноти: Бетовен на 10 евро, Мария Кюри на 20, а Да Винчи на 100
Новите евробанкноти: Бетовен на 10 евро, Мария Кюри на 20, а Да Винчи на 100
19:01 / 14.09.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Либерализъм и консерватизъм в Европа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: