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Èçêëþ÷èòåëíî êîìè÷íàòà ñèòóàöèÿ ïðèâëè÷à äåñåòêè ïîãëåäè íà äðóãèòå ïî÷èâàùè, êîèòî ñå ïðåâèâàò îò ñìÿõ îò íåâèæäàíàòà ñúïðîòèâà ñðåùó "Êîíòðîë íà ïàðêèðàíåòî" â Ñëúí÷åâ áðÿã. Âèäåîòî å êà÷åíî îò ïëîâäèâ÷àíèí, ñòàíàë î÷åâèäåö íà ñëó÷êàòà
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ïðåäè 1 ÷. è 17 ìèí.
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ïðåäè 2 ÷. è 3 ìèí.
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ïðåäè 3 ÷. è 28 ìèí.
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BuntaSever1912
Ñïîäåëè êàêâî íîâî....
ïðåäè 3 ÷. è 33 ìèí.
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Aíîíèìåí
ïðåäè 3 ÷. è 56 ìèí.
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