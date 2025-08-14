ЗАРЕЖДАНЕ...
|Биткойнът удари нов рекорд
Стойността на Биткойна значително се е повишила след новите политики на администрацията на Тръмп, които са насочени предимно към облекчаване на инвестициите в крипто активи, каза пазарният анализатор на IG Тони Сикамор.
"Технически, устойчив пробив над 125 000 долара може да тласне BTC до 150 000 долара“, допълни той.
Биткойнът се е повишил с близо 32% от началото на 2025 г. Благодарение на дългоочакваните регулаторни победи самият Тръмп си даде ново наименование "криптопрезидент", като дори амбицира семейството си да навлезе в сектора на криптоактивите.
Допълнителен успех бележи и новата заповед към разрешаването на криптоактивите в пенсионните сметки. Навлизането на криптовалутите в пенсионните спестявания може да бъде съпроводено и с рискове, тъй като този клас активи е склонен да изпитва много по-голяма несигурност от акциите и облигациите, на които мениджърите на активи обикновено са разчитали за такива сметки.
Тази година бяха постигнати и регулаторни промени, свързани с приемането на регулации за стейбълкойните и ценните книжа.
Според данни на CoinMarketCap общата пазарна капитализация на крипто сектора е нараснала до над 4,18 трилиона долара за 2025 г., в сравнение с около 2,5 трилиона долара през ноември 2024 г., когато Тръмп спечели президентските избори в САЩ.
