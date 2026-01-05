Който мисли, че машинното гласуване ще създаде доверие в изборния процес, просто е голям демагог или не разбира нищо. Фалшификациите нямат отношение към машините за гласуване. Хората, които боравят с тях, имат отношение. Това каза бившият член на ЦИК проф. Красимир Калинов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на РадиоИзборният кодекс трябва да бъде променен, за да се създаде увереност в обществото, че гласовете се отчитат правилно, категоричен бе той."Само че за да се направи това се изисква серозен и продължителен анализ. Такъв анализ в приложенията на отделните партии няма, има дърпане на чергата към собствения им интерес. Едните искат машините да отчитат всичко, другите искат машините да печатат бюлетините и те да се броят, третите искат да се въведат скенери за бюлетините. Тези разнопосочни предложения говорят, че не е направен разумен анализ на ситуацията, за да се види кое ще бъде най-подходящо“, коментира проф. Калинов."ПП-ДБ например искат машината да поеме целия контрол върху процеса – тя да брои гласовете, да пресмята крайния резултат и да генерира крайния протокол. Реално това е машинното гласуване. Тук започват въпросите доколко трябва да имаме доверие в тези резултати, защото за това имат пълно разбиране не повече от 10-15 души, които са писали софтуера. За обикновения потребител това е една черна машина – той натиска едно копче, тя му дава едно листче, той отива и го пуска в някаква урна, но след това не е ясно какво прави машината с неговия глас. Може да го отчита правилно, но няма 100% сигурност. Това машинно гласуване е отменено от немския Конституционен съд точно поради тази причина – процесът не е кристално ясен и не можем да проследим докрай какво става с нашия глас“, обясни експертът."Независимо от това какво генерира машината, разписките трябва да се броят и да се съпоставят с отчетеното от машината", смята той.По думите му, съзнателно или несъзнателно, акцентът се измества от действителните проблеми на изборния процес към крайната технология."Всяка промяна по този начин, който се предлага в проектите, едва ли ще доведе до по-добро. Според мен по-скоро ще влоши положението. Всичко е преливане от пусто в празно – дайте машините, махнете машините. Корпоративният вот и влиянието на кметовете по места съществува. Това не можеш да го преодолееш с въвеждане на машинното гласуване. Секционните избирателни комисии са най-слабото място“, посочи проф. Красимир Калинов.Машините са с изтекъл срок на годност и той очаква използването им да създаде много повече проблеми."Използването им като печетарки не е много разумно, а да се купуват нови машини за 100 милиона долара просто няма време“, добави бившият член на ЦИК.