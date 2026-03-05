Никола Стоянов заяви в предаването "Денят ON AIR", че ако ескалацията в Близкия изток продължи, може да се очаква петролът и газът да поскъпнат.
Как конфликтът в Близкия изток влияе на цените
Това са продукти, които участват в ценообразуването по цялата верига, обърна внимание той.
"Зависи колко дълго ще продължи конфликтът. Българските институции трябва да следят да няма спекулативно покачване. Надяваме се на по-добри резултати от новите министри - да овладеят спекулативното покачване на цените", каза още Николов за Bulgaria ON AIR.
Ролята на регулаторните органи
По думите му КЗК и КЗП са с неспособни ръководства и от тях виждаме плачевни резултати. Много ще е трудно със същите хора да очакваме някакви резултати, скептичен е Николов.
"Не знам как за няколко месеца направиха 7 хил. проверки. Лошото е, че и там където глобяват, тези глоби не влизат в сила, обжалват се. Най-важното за една глоба е някой да я плати. Смело се изхвърлят колко глоби са написали, въпросът е колко са влезли в сила", подчерта бившият министър на икономиката.
Цените на горивата заради новата война
Продължаващият конфликт не би трябвало да се отрази на цената на тока, но несъмнено ще се отрази на цените на горивата, на мнение е Николов.
"Горивата у нас са едни от най-евтините в цяла Европа. Ако конфликтът ескалира, цената на горивата ще тръгне нагоре. Няма какво да направим, там са международни котировки", изтъкна той.
Гостът добави, че страда и туризмът, тъй като започват да се отменят резервации.
Казусът с арбитражното дело заради "Лукойл"
"Всички ние плащаме за грешки на политици от некадърност или алчност. Скептично настроен съм, ако рафинерията не се движи по добър начин", коментира Николов.
Събеседникът каза, че в България никой не мисли дългосрочно, а после народът ще плаща.
"Надявам се на договаряне. Ситуацията е неясна и не зависи от България. Трябва да изчакаме да видим ще има ли продажба", отбеляза Николов.
Парите на държавата
Бившият министър настоя, че България има голяма нужда от висок икономически ръст, но ще е много трудно да бъде постигнат.
Николов определи министъра на икономиката и индустрията Ирина Щонова като "доста подготвена и опитна". Според него тя ще се справи със ситуацията.
Изключително позитивно е, че ще има още едно удължаване на бюджета, а 5 процента увеличение на заплатите в бюджетната сфера е най-малкото, с което можем да се разминем, смята гостът.
Николов предупреди, че има опасност след края на удължителния бюджет много неща да трябва да се наваксват, тъй като на много места чакат по-високи харчове и ще разчитат след юни месец.
Бивш министър: Ако това се случи, може да се очаква петролът и газът да поскъпнат
©
Още по темата
/
Финансист: Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 120 долара, а ние не сме купили и чакаме да ни свърши евтиният петрол?
05.03
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародниците ни от Обединените арабски емирства
05.03
Социолог: Обясненията от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно
05.03
"При извънредно положение винаги се евакуират първо жените и децата": Костадинов с остра критика към действията на правителството
05.03
Експерт: От първата оценка, която даде Съветът по сигурността при служебния премиер, личат много сериозни дефекти
05.03
МВнР с актуална информация за операциите по извеждане на български граждани от региона на Близкия изток и Иран
05.03
Собственик на бензиностанция в Русе: Повишението на горивата за четири дни е около 14 евроцента на литър
05.03
Още от категорията
/
Бивш министър: Дали ще бъда част от листите на Румен Радев за изборите на 19 април, зависи единствено от него
05.03
Запрянов: Решението за разполагане на американските самолети беше взето по време на кабинета ''Желязков''
05.03
Министър Трайков: Очакваме шести блок на АЕЦ "Козлодуй" да заработи на пълен капацитет до 14 дни
05.03
ГДНП с нов ръководител
05.03
Калин Стоянов: Петър Тодоров така и не се разбра, че да управляваш МВР не е като да управляваш Пловдивско районно управление
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тази вечер с полет от Люксембург се прибира Теодора Георгиева, Де...
22:50 / 05.03.2026
От енергийната комисия признаха: Компенсации за битовите протреби...
21:00 / 05.03.2026
Финансист: Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 1...
20:34 / 05.03.2026
Министър Иван Христанов: Не съм се изплъзвал! Подготвен съм за ум...
19:39 / 05.03.2026
НЗОК е дала на прокуратурата случаите с хоспитализирани, посещава...
19:38 / 05.03.2026
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародн...
18:57 / 05.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.