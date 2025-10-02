Бивш министър: Бюджетът е зле заради популизма на управляващите. До 1-2 години ще стигнем румънската криза

© Bulgaria ON AIR Повтаря се същото всяка година от 2021 г. досега. България постави световен рекорд за всички времена за най-бързо намаление на публичния дълг в света. Нещата се обърнаха обратно след 2021 г. Оттогава имаме 3 редовни и 6 служебни правителства. Всяка година става по-зле. Няма значение кой се смени - всичко е харчене, безотговорност и нулеви реформи. Това заяви бившият министър на икономиката Николай Василев.



Отиваме към голям дефицит



Според Василев бюджетът ни трябва да е на плюс във всяка една от годините.



"Няма причина да имаме дефицит изобщо - той е в главата на политиците. Прогнозата ми е, че официалният такъв в края на годината ще е между 5-6%. Към официалния дефицит трябва да се добавят и 7 млрд. лв. капитализиране на държавните дружества - и това се брои за дефицит. Отиваме към един румънски вариант от 8-9%", допълни Василев за Bulgaria ON AIR.



ББР не прилича на банка за развитие, а на втори държавен бюджет с по-слаби правила, категоричен е той.



"Цялата българска банкова система беше приватизирана на времето за около милиард лева. Някой ден резултатите ще бъдат колосални като липсващи милиарди. ББР даде пари на олигарсите и правилните общини. Вярвам в частната държавна икономика с конкуренция", изтъкна гостът.



Бюджетът е зле заради популизма на управляващите



По думите му вода никога няма да има в държавата, докато за нея отговаря държавата.



"Бюджетът е зле сам по себе си заради популизма на управляващите. Бюджетът за 2025 г. можеше да е с 15 млрд. лв. по-малко щедър и пак щеше да бъде най-големият в историята. До една-две години ще застигнем Румъния като бюджетна и обществена криза. До още няколко години ще се запътим към проблемите на Франция и ако достатъчно продължи по този начин, ще продължим и към тези на Гърция", обясни бившият министър на икономиката.