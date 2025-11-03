Александър Николов, бивш енергиен министър.
"В поведението на управляващите, които взеха решение да забранят временно износа на дизелово и авиационно гориво, се виждат стряскащи мерки. За мен е много стряскащо решението за въвеждане на временна мярка за забрана на износа. Начинът, по който е описано, има много странни детайли".
"Шефът на агенция "Митници" ще решава кога се прилагат изключенията за износ. Освен това забраната е в сила, а държавата има още 5 дни да провери резервите", разкри Николов.
"Пред "Лукойл" има два варианта за отпадане на санкциите - или ще отпаднат с края на войната в Украйна или рафинерията ще има нов собственик".
Когато цените се повишат, то пазарът не търпи вакуум, допълни той.
"Забраната за износ ще бутне надолу цените у нас и ще надуе тези в чужбина. Това са условия за контрабанда".
Александър Николов запита държавата има ли представител в рафинерията в Бургас или няма.
"Как е възможно 11 дни държавата да не може да си влезе в обувките за "Лукойл". Всеки един литър нефт, който влезе в България има ясна проследимост – дали има липси, на кого се продава и къде отива горивото. Всичко това не може да бъде скрито".
Той смята, че "адски смърди" на конкретна поръчка какво да се направи с "Лукойл".
Бивш министър: Ще сме на загуба със 100 млн. лв., ако това се случи с "Лукойл" в България
