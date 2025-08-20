Бивш министър с трогателно послание към съпругата си

© Бившият външен министър и дългогодишен дипломат Николай Младенов отбеляза 14 години от сватбата си с емоционално обръщение към своята съпруга Гергана Григорова.



"През радости и през трудности, с усмивки и със сълзи, в моменти на щастие и периоди на ежедневие – ти си тук до мен, Гергана“, написа Младенов в социалните мрежи.



Той припомни, че точно преди 14 години, в шест часа на същия ден, двамата са си казали "да“. В посланието си Младенов изчислява и времето, което са прекарали заедно – 5 113 дни, 122 712 часа и 7 362 720 минути, посветени на изграждането на дом и семейство.



"Обичаме те всички, но първо те обикнах аз“, завършва той, споменавайки децата им – Стоян, Неда, Сара и Николай.



Посланието бързо предизвика вълна от поздравления и коментари от приятели и последователи, които споделиха радостта на семейството.