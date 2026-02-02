Бивш посланик на България в Русия: При сделка с "Карлайл" има по-голяма вероятност "Лукойл" да върне обратно активите си
Ако "Лукойл“ продаде активите си на "Шеврон“ и на "Ексон Мобайл“, те ще влязат в балансите на компаниите веднага и вероятността за обратно изкупуване не е висока, поясни експертът. "Изходът е терминален. Включително мениджмънтът и всички схеми за снабдяване със суров нефт, за търговия – всичко се променя. При инвестиционните компании това не е така, тъй като те нямат собствени капацитети да управляват активите, които придобиват. Те обикновено или наемат нови мениджърски компании, или сключват договори с големи търговски компании, или оставят съществуващия мениджмънт“, обясни той.
Предстои OFAC да одобри сделката с "Карлайл“. "OFAC трябва да одобри сделката, като признае възможността за buyback опция, което е малко заобикаляне на духа на санкциите, което не знам дали е в стратегически интерес на САЩ. Аналогът на OFAC във Великобритания също трябва да даде разрешение“, обясни Илиян Василев.
Ролята на "Лукойл“ в българската икономика е много голяма и продажбата на компанията ще има своите последствия, смята енергийният експерт. "Не само чисто икономически и финансови, но и политически. Не е тайна, че още от приватизацията на тази компания големите партии имаха своите интереси и можеха да получават привилегирован достъп до някои сделки и финансови потоци“, добави Василев.
