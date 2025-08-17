ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бивш шеф на пожарната: Над 90% от пожарите се дължат на човешка дейност
Огънят влезе в природен парк Пирин. Десетки домове изгоряха вчера в Българово.
Кои са големите предизвикателства през пожарните ни служби? Питаме главен комисар Николай Николов - сега съветник към вътрешния министър и дългогодишен вече бивш директор на "Пожарна безопасност и защита на населението“.
"Обстановката към този момент е сравнително спокойна. Единственият действащ пожар е този в Струмяни, парк Пирин. Всички останали са под контрол, тази нощ имаше дежурства, за да не допуснем възобновяването им“, каза пред бТВ Николай Николов.
И обясни, че над 90% от пожарите се дължат на човешка дейност – небрежност, самонадеяност или непредпазливи действия.
"Зимнината е едно от нещата, хвърлен фас, работа с искрообразуващи предмети“, каза той.
И предупреди, когато чуем оранжев и червен код, да сме извънредно внимателни и отговорни.
Той подчерта необходимостта от обучение и самочувствие при използването на системата за предупреждение BG-Alert и призова хората да следват указанията при евакуация.
Николов отбеляза, че подготовката и физическата подготовка на пожарникарите също са ключови. Българският отбор по пожарникарски спорт спечели първо място на европейско първенство, което показва високото качество на човешкия ресурс.
За борба с пожарите се използват както техника, така и доброволни формирования и дронове – предимно за наблюдение, като се планира закупуване и на дронове с възможност за първоначално гасене.
Накрая Николов обобщи, че българската пожарна служба разполага с най-модерното въоръжение в своята история и е на добро ниво в сравнение с другите европейски държави.
