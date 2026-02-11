Бивш следовател за "Петрохан": Може да има външна намеса
"Ако няма и друга версия, която трябва да се отработи, трябва да се планират мероприятия по нея - пък нека, ако не се докаже, няма да се приложи работа по нея. За външно участие. А не за убийство, убийство, самоубийство. 4-4-2 системата. Не е така. Това е сериозно престъпление и трябва много по-внимателно да се работи“, посочи той.
По думите му не трябва да се подава само "удобна“ информация.
"Натривките по ръцете и от пистолета трябва да съвпадат. Малко по-сложно е. Ще се отговори дали е стреляно с това оръжие от този човек. Но дори с него е извършено убийството, вече е друг работа. Ако не са транзиторни раните, а проектилите са заседнали в телата, може да се отговори от кое оръжие е изстреляно“, коментира Цветанов.
Според него "може да се е случило това, което камерите не ни показаха“, а кадрите са показани избирателно с цел "да се обясни на народа“.
"Това са шест трупа. Това са шест трагедии в семейства. Това не са хора, които са дошли от друга планета и нещо не им е харесало И тръгнали да се самоубиват. Не е така проста работата“, посочи бившият следовател.
Андрей Цветанов обясни, че от първия ден категорично смята, че може да има външна намеса и тази версия не бива да се изключва. Според него тя трябва да е водеща.
"Да се елиминира тази версия, за мен означава тенденциозно разследване“, отбеляза следователят.
Затова, че е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия в един ден за един човек, Цветанов коментира – "мислех, че е някаква грешка“.
За него данните в съобщението на прокуратурата, че е открита литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики" - също е тенденциозно представяне на информация.
"За мен говори, че ни се продава тенденциозна информация, че само тези книги не са изгорели. А, примерно, Ботев или нещо на Вазов - не ги описваме. Търсим нещо и кога го намираме - не в първия ден, а след повече от седмица“, коментира Цветанов.
Той сподели, че хора от селото са му казали, че показаните кадри са стари.
