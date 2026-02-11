Фискалният съвет посочва слабости в предлаганите промени в Кодекса за социалното осигуряване. Експертите отбелязват, че промените са насочени най-вече към въвеждане на мултифондов модел във втория и третия стълб на пенсионна система.
"Отдавна имаме проблем с пенсионната система и най-вече с нейната финансова устойчивост. Тя функционира вече над 20 години. Това не е никаква реформа. Прави се попълване на една правна непълнота в Кодекса за социално осигуряване, свързано с управлението на парите на хората във втория стълб", коментира бившият социален министър Христина Христова пред Bulgaria ON AIR .
Тя уточни, че вторият стълб от пенсионната ни система са т.нар. капиталови, инвестиционни и пенсионни схеми.
"Целта на втория стълб е с парите, които внася човекът, а той внася 5% от общата си пенсионна вноска - е да могат да се увеличат. Да имат такава доходност, че след време, когато се изпълнят условията за пенсиониране, като му се добави втората пенсия към първата - да има добър коефициент на заместване. Това е най-важният показател на пенсията на човека", обясни Христова.
о отношение на първия стълб тя уточни, че даваме 14,5% от работната заплата всеки месец.
Парите за пенсия не стигат
"Имаме проблем в пенсионната система, но хората нямат вина за това. Те си изпълняват своята част от обществения договор. И държавата изпълнява обществения договор, защото парите не стигат наполовина, но държавата субсидира това, което не стига. Има две големи причини. Първата е демографската ситуация", изтъкна бившият социален министър.
По думите на Христова и в момента протича пенсионна реформа с увеличаването на възрастта за пенсиониране, на осигурителния стаж.
"Вноската също внимателно трябва да се обмисли. Не е ниска пенсионната вноска", на мнение е тя.
Слабостите на пенсионната система и нужна ли е генерална реформа
"Пенсия е плащане, което получаваме при определени условия, основното е финансов принос на човека, личен и индивидуален, всеки месец определен период. Поколението, което сега започна да получава пенсия от втория стълб, е в неблагоприятно положение. То е работила в периоди, в които не е имало вноски, или периоди, в които е имало ниски осигурителни вноски", обобщи Христова.
Тя определи политическата ситуация в страната като извънредна, както и че "очевидно трябва да разчитаме на служебни правителства".
"Парите на хората са гарантирани. Единствената цел е да има доходност. Политически решения в последните четири-пет години несвързани с принципите на осигурителната система доведоха до загуба на доверие в системата", отбеляза гостът.
Бивш социален министър: Парите за пенсия не стигат. Имаме проблем в пенсионната система, но хората нямат вина за това
© Bulgaria ON AIR
Още по темата
/
Фискалният съвет: Допълнителното пенсионно осигуряване може да допринесе за по-висока финансова сигурност на бъдещите пенсионери
09.02
Експерт за пенсиите: В солидарния фонд парите "изгарят" при смърт на осигурения, във втория стълб те се наследяват от близките на починалия
05.02
Икономист: Ключът към по-високи пенсии е въвеждането на мултифондовия модел във втория и третия стълб
22.01
Как ще се промени доходността по партидите на осигурените с въвеждането на мултифондовата система
20.01
Всички, които получават българска пенсия и живеят в чужбина, трябва да правят това, за да не им спрат парите!
17.11
Адриан Николов: През последните 25 години дефицитът на пенсионния фонд е нараснал над 20 пъти – от 400 млн. лв. до 13 млрд. лева
03.10
Още от категорията
/
Радев: Президентът Йотова направи оптималния избор за служебен премиер в рамките на осакатената от сглобката Конституция
17:01
Киселова: Предполагам, че на 18 февруари ще имаме състав на правителството, датата на изборите е 19 април
15:09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.