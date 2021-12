Бивш вътрешен министър съжалява за Бойко Рашков

© eaa oa e e ea o ea oa a oa, e eocee o oaaa ao oe a ce c c a, oo e oaa oeeo a aee c. oooa co - aa oa, e ca a ce caa c ea ecea e - a aca aca, aoo, ao ae ace aca, a a a eaae ee c.



oa a c a ee ao Ea oao.



oao a, e eaa oa o oeca a a, oo e ae. "oaoaa a a-o ce aa. ac e eo coo", oa o e Bulgri N IR.



oao ce oo a oa, o a ce ae o e a aaa a ooaeeoca a oe e acaa oa, ca oao.



"aaa oaa, e ce cea o oo oa, oo e ca ce aca e aaa a ae, ce acoa oaa ca a a e", aa oe o.



oao oc eca a ce ee c oo ao.



"ao e oe, o oecoae e a o ceaa a aoaaeo. o e o ceoae. ceo caa, e e ee a a ae oo, eaa oaa a a a cce a", a o.