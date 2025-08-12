ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бивш земеделски министър за "Магазини за хората": Идеята е добра, но трудно ще се реализира
В тази връзка Министерството на земеделието и храните (МЗХ) подготвя старта на проект "Магазини за хората“ – верига обекти, които ще предлагат продукти от т.нар. "малка кошница“ с ограничена надценка от 10%.
Първият такъв магазин ще отвори в Пловдивско.
Темата коментираха бившите министри на земеделието – Мехмед Дикме – в кабинета "Сакскобургготски“, и Мирослав Найденов – първия кабинет "Борисов“.
По думите на Мирослав Найденов, целта е да се гарантира достъп до базови храни за социално уязвими групи, особено в малките населени места, като се използва базата на Централния кооперативен съюз.
"Идеята е тези магазини да са за хората в селата, където вече почти не се произвежда нищо. Там тези магазини могат да са важни“, каза Найденов пред bTV.
Мехмед Дикме е скептичен - смята, че идеята е добра, но трудно ще се реализира.
Той определи проекта като "носталгия по миналото“ и предупреди, че държавата вече е приватизирала магазините и сега се връща към модела на държавна търговия.
"Живеем в пазарна икономика, където търсенето и предлагането определят цените. Общините вече получават средства, за да осигуряват доставка на хляб и стоки от първа необходимост в отдалечените села“, посочи Дикме.
По думите му в много региони кооперациите вече са трансформирани в частни дружества и не могат да бъдат задължени да продават продукция на фиксирани цени.
