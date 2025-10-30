новината за смъртта на Иван Тенев - нейния първи съпруг. Тя разкри, че в последните две седмици той се е лекувал във ВМА.
Ето какво написа Димитрова във Фейсбук:
"Замлъкна гласът, който умееше да превръща радост и болка в стих.
С дълбока тъга споделяме,че след две години мълчалива битка и две седмици в неравен двубой във ВМА , си отиде Иван Тенев - поетът с голямо сърце и бохемска душа.
Обичан от всички творец, истински приятел, автор на едни от най - красивите текстове на песни.
Иван пишеше с любов, живя с чувство и си тръгна с достойнство.
Остави след себе си думи, които никога няма да заглъхнат. Почивай в светлина Иване, небето вече има своя поет. Ще те помним с обич и благодарност".
