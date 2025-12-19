Бившият директор на НСО: Заради един човек да променяме цяла система – това е като заради Илия да намразим свети Илия. Така национална сигурност не се изгражда
©
Депутатите без охрана от НСО – комисията гласува "за" на първо четене
Бившият директор на НСО и НСБОП ген. Румен Миланов коментира пред БНТ, че подобни решения се вземат под влияние на моментни политически настроения.
"Нашият модел за национална сигурност често се гради на емоционални отношения. Това не е устойчив подход", заяви той.
По думите му възможността народни представители да получават охрана при наличие на заплаха не е привилегия, а мярка за гарантиране на нормалното функциониране на държавната власт.
"Ако даден депутат е застрашен, той няма как да изпълнява ефективно своите задължения. Затова тази практика съществува вече близо 30 години", подчерта Миланов.
Генералът предупреди, че промените не бива да се правят заради конкретни личности:
"Заради един човек да променяме цяла система – това е като заради Илия да намразим свети Илия. Така национална сигурност не се изгражда."
Относно възможни злоупотреби с охраната от НСО, Миланов призна, че такива рискове винаги съществуват, но според него решението е в по-прецизен контрол, а не в пълна забрана.
"Ако има злоупотреби – трябва да ги минимизираме. Решенията за охрана се вземат от комисия с участието на ДАНС, НСО и МВР, на база класифицирана информация", обясни той.
По темата за разходите и броя на охранителите ген. Миланов уточни, че съставът зависи от конкретната заплаха.
"Обикновено става дума за екип от три-четири души. Всичко е строго индивидуално и зависи от риска", посочи той.
Коментар предизвика и използването на служебни автомобили от НСО. По думите на Миланов, службата работи с висок клас автомобили, като е възможно и предоставяне на такива по законов ред.
"Това не е фатално за системата. По-големият проблем е, когато се правят показни решения за сметка на сигурността", заяви бившият директор на НСО.
Ген. Миланов изрази притеснение и от честите промени в законодателството, засягащо службите за сигурност.:
"Когато политиците постоянно бъркат в една структура, това влияе на организацията, мотивацията и психиката на служителите. От тях се очаква професионализъм и готовност за саможертва, а това изисква стабилност."
По думите му, въпреки високата степен на конфиденциалност, НСО остава професионална структура.
"Много неща няма как да бъдат публични и това е нормално. Но секторът за сигурност има нужда от устойчивост, анализ и разум, а не от решения, водени от емоции", обобщи ген. Румен Миланов.
Още от категорията
/
Проф. Тагарев: Позицията на България по отношение на замразените руски активи беше неясна и противоречива
09:48
Асен Василев: Още не сме приключили с правителството! Никакво отпускане, докато не се насрочат избори
18.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Стефанов 24
преди 58 мин.
Депутатите получават една шапка с пари. Да си наемат охрана. Защо НСО,да се чете: "с народни пари" ще ги охранява?? Защо всички службаши на държавната ясла НЕ си плащат осигуровките?
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.