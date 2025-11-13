Бившият шеф на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки беше задържан през април при акция на прокуратурата и ГДБОП за участие в схема за контрабанда на цигари.Според обвинението спрял проверка на тир, транзитно превозващ цигари от Турция. След два месеца под стража и домашен арест след това той вече е на свобода срещу парична гаранция."Подготвях се за нормален работен ден. Още с влизането в кабинета доста настоятелно нахълтаха органите. Обясниха ми, че ще бъдат извършени процесуално-следствени действия и ако има нещо, което не трябва да бъде в офиса, да го съобщя. До ранния следобед не можех да си дам сметка за какво става дума и защо са там“, разказа пред bTV Мирослав Беляшки."Имаше полицаи с каски, с маски, с тежко въоръжение – автоматично оръжие. Изумих се“, допълни той."Нямало е никакво осуетяване на проверка, на контрабанда и друг вид действия от страна на г-н Беляшки. Той се е озовал на този митнически пункт, за да осъществи контрол на митническото бюро в Свиленград и да се види със служител, който е командирован от Пловдив. Действията, които се твърди, че е извършил, е следвало да бъдат извършени от други лица – служители на Митница Пловдив“, обясни адвокатът на Мирослав Беляшки – Кристиян Мирчев."Въпросният камион, за който се твърди, че е извършвал контрабанда, няма никакви забранени стоки, вещества в него. Няма осуетяване на митническа проверка, защото въпросният камион е бил под митнически надзор и единствено е следвало да бъде придвижен до друг митнически пункт в България“, каза още Мирчев.Беляшки обясни, че камионът е трябвало "да бъде придружен“, защото е получил по официален канал за комуникация с турското консулство в Пловдив въпрос дали може да се ускорят легитимни процедури по придружаване на товар на автомобил, който превозва акцизни стоки – цигари, които са декларирани по надлежния ред."Камионът трябва да премине транзитно през страната, но е задържан на "Капитан Андреево“, тъй като когато такъв товар преминава, трябва да има обезпечение за товара и евентуално, ако има отклонение от режима – например да спре някъде, да разтоварят камиона и да продадат цигарите в България. Самото обезпечение служи да покрие щетата към фиска, която би възникнала“, обясни Мирослав Беляшки."Според информацията, която ми бе предоставена, обезпечението е било недостатъчно. В такива случаи е допустимо под митнически контрол товарът да бъде преместен“, допълни той.Мирослав Беляшки заяви, че това пътуване е било негово решение, защото е съчетал няколко задачи в една с цел да се улесни при необходимост някаква административна процедура.По думите му е имало хора, които не са си свършили качествено задълженията.Според него всичко това се е случило, за да може да бъде уволнен, да не бъде повече директор на митницата и да не пречи на някого."Възможно е да съм пречил на някакви икономически интереси“, допусна Беляшки.