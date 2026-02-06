Бившият зам.-ректор на академията на МВР за случая "Петрохан": Запалването на хижата се дължи по-скоро на паника
©
Според него в хижата е имало повече хора, а престъплението е инцидентно – не е замислено. "Нещо се е случило в тази къща и някой е предприел действие да неутрализира другите опоненти", допълни Иванов. Той посочи, че не е известно дали убийството е извършено от вътрешен човек, но властите сигурно вече са наясно, защото в хижата вероятно е имало и видеонаблюдение. А ако превозно средство е тръгнало от хижата след убийството, то може да бъде засечено от камерите на АПИ, смята бившият зам.-ректор.
Иванов е на мнение, че телата на мъжете са преместени след убийството и затова са наредени едно до друго.
Според Иванов запалването на хижата се дължи по-скоро на паника от страна на извършителя и не е било предварително подготвено.
Експертът беше категоричен, че рейнджърската организация няма как да изземва функциите на държавата. Ако това се е случило, трябвало е съответните органи да реагират.
Според бившия зам.-ректор на МВР в екообщонстта са наясно какво е станало, тъй като работят заедно дълги години и се познават.
След разговора с Яни Макулев - бащата на детето, което е в неизвестност и за което той твърди, че е заедно с Ивайло Калушев, Иванов изрази мнение, че Макулев не е спокоен, въпреки че се старае да изглежда така.
Още по темата
/
Близка на Ивайло Калушев: Смятам, че е убит и заровен, защото е много силна личност и ако го оставят жив ще се разприказва
05.02
Вътрешният министър Даниел Митов разпореди проверка на НПО-то, което свързват с ужаса на хижа "Петрохан"
05.02
Божидар Божанов за случая "Петрохан": Институциите да разследват, а не да се правят на филмови критици
05.02
Криминалист: Има две основни версии за тройното убийство в "Петрохан", ритуалното е "пълна измишльотина"
04.02
Майката на един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан": Направи го в жест на отвращение към всичко, което се случва в България
04.02
Собственикът на хижата в писмо до майка си: Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, но нямаме повече сили
04.02
Иван Савов за хижа "Петрохан": Организацията не е и секта, а се говори за това, че е такава, за да се измества фокусът
04.02
Криминален психолог за случая с хижа "Петрохан": Най-вероятно за убийството има някакви лични мотиви
04.02
Още от категорията
/
Адвокат: Всяка една жена, която е била преглеждана в гинекологичния кабинет с видеонаблюдение, може да предяви граждански иск
08:33
Нов сигнал за изтекли видеа в порносайтове: Пациентки в гинекологичен кабинет са били заснети по време на преглед
04.02
Кмет за тримата убити в хижата: Бяха много съмнителни, никой не знаеше какво пазят с камери, дронове и оръжия
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.