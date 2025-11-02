Bloomberg TV Bulgaria Цветан Радушев, създател на Академия "От 0 До Успех“.
"Най-значимата заплаха е насочена към служителите, изпълняващи рутинни интелектуални задачи“, коментира Радушев, правейки паралел с автоматизацията в автомобилостроенето, но с решаваща разлика:
"Докато при роботите от предното поколение човек трябваше да натисне копчета, сега изкуственият интелект вече буквално сам се обучава и сам взема решения.“
Тази способност за самообучение превръща изчезването на определени работни места от абстрактна концепция в реалност – особено в секторите на обслужването на клиенти, преводите и базовия анализ на данни.
Дори IT секторът, традиционно крепост на висококвалифицирания труд, не е напълно защитен.
"Хората на по-базово ниво – т.е. тези, които са масовите, с до 5 години опит – за тях има опасност. AI вече може да работи на нивото на стартиращ IT специалист с 2–3 години опит,“ пояснява Радушев.
В краткосрочен план основно предизвикателство е огромното производство на видеокарти, необходимо за обработката на информация, което води до изключително висока консумация на електроенергия.
"В рамките на 5 до 10 години центровете за данни ще се увеличат с 50 до 100 процента, защото имаме нужда от тях, за да обработваме информацията,“ прогнозира Радушев.
В по-дългосрочен план обаче се очаква технологията да стане по-ефективна. С напредването на алгоритмите системите ще кешират повече информация, което ще намали необходимостта от масивна изчислителна мощност.
Най-съществената промяна в бизнес моделите идва с развитието на AI агентите – автономни системи, които могат да работят в синхрон без човешка намеса.
"Агентите могат да вършат страхотна работа – да се самообучават, да анализират, да отговарят на съобщения, дори да се учат един друг. Вече има бизнеси, които почти нямат хора, благодарение на AI,“ отбелязва Радушев.
Той обяснява, че всеки агент може да бъде програмиран с определено "намерение“ – например "ти си търговец“ – и да комуникира с други агенти.
"Ако единият установи, че клиентът има нужда от нов продукт, може да го прехвърли към агент-търговец, който да му го предложи. Те работят като екип.“
Според Радушев, в България бизнесите все по-често ще прибягват до AI като решение на недостига на работна ръка. Въпреки това, в някои сектори вече се наблюдава отлив на кадри, особено там, където изкуственият интелект навлиза най-бързо.
"AI вече е навлязъл в счетоводството, финансите, маркетинга и рекламата. Там ефектът е най-силен – много специалисти напускат, защото не могат да се реализират,“ коментира той.
Анализаторът прогнозира, че през следващите 5–10 години световният пазар на труда ще се изправи пред парадокс – безпрецедентна ефективност, но и сериозна безработица.
"Ефективността и продуктивността ще скочат драстично, но ще има огромна безработица. Нискоквалифицираните кадри ще бъдат заменени от хора, които умеят да работят с AI,“ прогнозира Радушев.
Той е категоричен, че не самият AI заменя хората, а други хора, които умеят да използват технологията.
"AI няма да замени сам по себе си никого. Ако някой бъде заменен, това ще е от човек, който знае как да работи с него.“
Навлизането на изкуствения интелект променя не само технологичната, но и социално-икономическата структура на света. Въпросът вече не е дали ще бъдат заменени хората, а кои от тях ще се адаптират достатъчно бързо, за да останат част от новата, автоматизирана икономика.
Бизнесмен: Cлужителите, изпълняващи рутинни интелектуални задачи, ще бъдат заменени от хора, които умеят да работят с изкуствен интелект
©
Още от категорията
/
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
11:09
Шкварек за скандала във Велес: Демонстрацията на македонската публика е злоба и жлъч, породени от страх и комплекси, а не патриотизъм
11:08
Кого почитаме днес?
08:48
Говорят новите будители: Учителите сме хората, които градят бъдещото поколение и трябва да създадем пълноценни граждани на обществото
01.11
Мартин Атанасов, създателят на "Черната писта" на катастрофите в България, е "Будител на годината 2025"
01.11
Проф. Петър Стоянович: Разделителната линия е между неизживяното ни разбиране за истории и ценности и кривото разбиране за целия останал свят
31.10
Слави Трифонов: Няма да продължавам да давам възможност на въпросните твари, да изкарват пари благодарение на мен
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.