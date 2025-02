Бизнесмен: Никъде другаде по Средиземноморието няма такава висока данъчна тежест за най-ниските работни позиции

© Веселин Данев ръководи голяма верига хотели в България. С над 3300 стаи групата осъществява 5% от хотелските нощувки в страната и над 100 млн. лв. годишен оборот. От 2024 г. е председател на Българска хотелска асоциация, обединяваща големи работодатели в туризма. Член е на УС на БСК.



"Бил съм в много курорти в Алпите и Северна Америка. Но на една ръка разстояние и при съотношението цена-качество като у нас за мен лично българското си е най-добро", казва той в интервю за Investor.



"Няма как толкова чужденци да се завръщат отново и отново в продължение на толкова години, а продуктът ни да не става, както искат да ви убедят хейтърите. Един от нашите хотели бе отличен за втора поредна година с Best of the Best на Tripadvisor – той е в топ 1% от хотелите all inclusive в Европа. Това го казват гостите, чужденците, които имат избор да ходят навсякъде по света. Затова съветът ми е "идете, разширете кръгозора си, но дайте шанс и на родното“. От двете почивки в годината едната може да е в България".



"Реалността е, че семейната почивка с много спортни преживявания, плаж, аквапаркове, вечерни програми, кулинарни изкушения в многобройни тематични ресторанти доминират българския морски туризъм. В хотела ни в Слънчев бряг например може да избирате от български, италиански, испански, индийски, китайски ресторанти, немска бирария, американски дайнър, виенска сладкарница. Това си е екскурзия по света."



"В сравнение с водещите курорти по Средиземноморието дори Слънчев бряг не е презастроен. Пречиствателните станции бяха основно обновени, а морските ни летища се оперират от водещ световен оператор на много добро ниво".



"Нашите хотели са част от международна верига и трябва да кажа, че никъде по Средиземноморието няма такава висока данъчна тежест за най-ниските позиции – над 43% данъци, осигуровки, здравни вноски. Няма и необлагаем минимум у нас, което е сериозно облекчение за сезонните работници в други страни. Много българи избират други страни в началото на кариерата си. От нас зависи да ги върнем в България".



"Морският туризъм осигурява гръбнака (почти 70% от приходите), но всичко друго се развива дори по-бързо с оглед на полетната инфраструктура и вътрешното потребление, които за спа, градски и конферентен туризъм са голямо преимущество".



"Националната туристическа реклама следва преди всичко да приоритизира публично-частни партньорства при съществено парично съучастие (поне над 40%) на заинтересования частен бизнес. Това ще гарантира, че публичните средства ще се насочват към правилните пазарни сегменти, а рекламните послания ще са оптимизирани като разход и насочени към реални резултати. В края на краищата най-добре е данъкоплатците да припознават публичните програми".