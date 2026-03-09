Ирина Щонова. БСК е ротационен председател на АОБР за 2026 г.
"През последните пет години приоритетите на АОБР почти нямат промяна, тъй като няма напредък по огромната част от тях, с изключение на националните приоритети - пълноправно членство в Шенген и еврозоната“, заяви председателят на БСК Добри Митрев.
Той призова министерството да бъде "адвокат на бизнеса“, подчертавайки, че това не е по вина на работодателите, а заради необходимостта от защита на позициите им в трудни икономически времена.
Според Митрев политическата несигурност на световно ниво и липсата на грижа от страна на политиците за индустрията водят до влошаване на икономическите показатели, спад в износа и инвестициите.
"Бизнесът се чувства некомфортно, притиснат от непрекъснато увеличаващи се регулации, ръст на енергийните и други цени, ръст на работните заплати. Всичко това се отразява върху инфлацията“, допълни той.
Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов подчерта, че работодателските организации ще подкрепят всяко действие на Министерството, стига то да е в полза на бизнеса.
Сред ключовите мерки той посочи запазване на данъчните ставки, гарантиране на компенсаторния механизъм за високите цени на електроенергията и облекчаване на административните режими за бизнеса. Симеонов акцентира и върху необходимостта от улесняване на процедурите за внос на работна ръка от трети страни, включително съкращаване на сроковете за обработка на документи и въвеждане на ясна аргументация при откази за визи.
"Войната в Иран е дежавю от 2022 г., но този път от енергийна гледна точка Европа има механизми за ограничаване на негативни въздействия върху икономиката ни“, каза от своя страна председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев.
"При природния газ и при ел. енергията има известно спокойствие по отношение на цените, но при петрола няма да е така“, прогнозира председателят на АИКБ. Той призова министър Щонова да подкрепи работодателите и по темите, свързани с пазара на труда – по-конкретно за ускоряването на мерките за облекчаване на вноса на работна ръка от трети страни.
"Ние търсим работна ръка отвън не защото искаме да плащаме по-малко на българските работници, а защото няма достатъчно български работници, при това, в целия спектър от квалификационни умения“, подчерта Румен Радев.
Изпълнителният директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Боян Митракиев обърна внимание на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM). Той призова министъра за координирана позиция към европейските институции с цел защита на българските производители, особено в химическата индустрия, производството на торове и земеделието. Митракиев допълни, че високите цени на суровините вече оказват влияние върху българския износ, като отбеляза и значението на междусистемната енергийна свързаност в ЕС.
Министър Ирина Щонова пое ангажимент екипът ѝ да се фокусира върху компенсациите за небитовите потребители при високите енергийни цени и върху улесняване на вноса на работна ръка от трети страни. Тя информира, че разработването на Индустриалната стратегия на България е в своя финален етап и в близките седмици ще се проведе обсъждане на проекта с бизнеса.
