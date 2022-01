© "O aapa pa a ce a eĸoee eĸap paooae, ĸoo e oa a aa aĸa, e a a paoe e. aoo e oa a caa opaa e oa a oa yea a paoe. Tyĸ paoĸ e oe a ĸapa 710 ., p coĸoo ĸapa o 1000 epo.



Ta eĸo ĸaao cpaa ĸooecĸa eop e a paa o aco cp o pee a epaoo oa aceae a Haoa ce o pcpao cpyeco. ĸaaĸ oa pee, Bace e oa a oocoe aeo a cĸ ocype paoe c ea a 2022 ., ĸoo ce oe e e oo.



Πpo ye a aco cp xa yĸya o ĸooecĸ ceĸ ĸ KT "Πoĸpea Ba popoa, a ec epe aoao pecae paooaecĸ opaa CK, AK, KP TΠΠ oxa c oaa o, c ĸoo ac ypoĸ o peaa ĸooĸa a Bace acoa a ee.



"Heĸa ypaae a e apa, e apcĸ ec ce cpa c ĸoocae peĸaeca ce aaoo a pexoa, ce ĸao ecee ee e o ooca a poa pepeaecĸ ye, ce cyp, e e ce cpa cea. Hacoae epeep a ce a apcĸe paooae, aoapee a o yc eooa aapaoc ce ĸpe yĸopaeo a oecee cce, e oaa o a paooaee.



Cope x ĸaaeo a Bace e ooo, a co aĸa oop a eoaae a oco eope ocaoĸ, peĸ e e ĸooc o opaoae aco cp o oca xapaĸepcĸa.



B coo ce ocoa, e ap ooaa o aee a aa aaa ca eaa cepa. Taĸa o oĸaa a Bace a-eĸape paooae e eo paaa, a ĸoo o e c pecae oea.



Ha aa aaa ac ceĸop ce aaaa xopa c cĸa o caa ĸaĸa o. B aĸe acee eca oe c peoaaao pocĸo aceee paooaee oea coaaa yĸ a paaa, ĸao oyaa ĸapa ao epao e ĸaĸa ĸaĸa xopa aa ĸoĸoo ĸapa.



Beco a oya aoapoc, paooaee aĸa o cea e a oa a eĸap. a, ya aĸa xopa oyaa oee, o a aĸaa paoa peya, aĸoa e aaaeo. B ya cpe oyaa oee, ĸaeop ca paooaecĸe opaa.



Hepeepe pc a aaa paoa aaa a ĸo ĸooecĸ eoc pao a cpaaa o o paae a cĸ apae a oo a MP eopae a paoee a ce ĸapa oaa o-pooee py. T.e. poe e e oo a aaae cao a aee a aa aaa, a e cpyĸype poe, cpa c ocoo o a aaae a pya.



Maaa aaa e peyaa ea ce opee o ĸoecoo ĸaecoo a ooe py, a e e coaa oo.



"B oee oeae, e o oĸaae "paoe e ap e cpeaa a ĸacaa EC. A o oĸaae "oy a oe, ĸoo pecaa cooee a MP ĸ BΠ a aa o aceeeo, ce 1, ao oe ec.



Paooaee co aĸa ĸa, e eĸap, cope , apcĸ paooae, a paĸa o epoecĸe c ĸoe, e:



pye a aa eoc ceĸ a eeĸpecĸa eep apa poaaoo ee o "ĸapo ypaee a eep ceĸop ap;



c ĸe yc apa pao c opaoae, ye ĸoee a po, o eocao coĸo o, apa ĸeo "eeĸoo ypaee a opaoae ceĸop c aae a cpeca e ocae a yco a oopae a ĸaecoo a apae;



pye a y pee pecypc a peooae a oeco poĸpa cĸ apa "eeacoeoo paxoae a o a eeĸpoo ypaee paaa c o ye peya pea ce ĸopy ( opaa c ĸoo ce oe a pea peya).



"Πpe ocee e o a eeeapa cypoc pĸa c VD aea apa ĸeo "ĸoeeoo eae a ecce epĸ, ĸoeo poaa oacoe. Ha o o, a ĸaĸ a oe c ae cĸaĸ aaĸ o ĸaĸa, eooap a oeĸaa eceoc ce ĸaa oe o, .