Над 148 млн. евро безвъзмездна помощ поиска българският бизнес от Министерството на иновациите и растежа (МИР) за развиване на зелени и цифрови партньорства с университети и научни организации. Това е близо пет пъти повече от средствата, за които фирмите можеха да кандидатстват до вчера (16 февруари) по процедура от Програма "Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.Бюджетът на мярката е 31 млн. евро. Проектни предложения по нея подадоха 285 микро-, малки и средни компании. Ако бъдат одобрени, те могат да получат между 51 000 и 767 000 евро за разработване и развиване на цифрови и зелени решения и екоиновации, с които да повишат конкурентоспособността и пазарното си представяне.По процедурата ще се финансират тестване или утвърждаване на иновативни технологии и продукти, прототипиране, моделиране или други тестове за валидиране. Ще могат да се разработват бизнес планове за комерсиализация на пазари с висока добавена стойност, да се правят проучвания на перспективите за растеж, защита на интелектуална собственост, анализ на конкурентни технологии и др.Оценяването на постъпилите в МИР проекти ще стартира до края на февруари.