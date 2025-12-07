Благомир Коцев.
"Когато се случи всичко с мен попитах жена ми как синът ми приема липсата ми. И тя ми сподели: "Аз му казвам, че той се бие с дракони." Тук съм, защото смятам, че трябва да се говори за тези битки с дракони. И се надявам на моя син да не се налага да води такива двубои. Свободата на духа и чистата съвест носят истинската свобода на човека. Макар и пет месеца под запрещение не се чувствах несвободен, защото да загубиш тази свобода е да не можеш да се движиш без охрана. А аз ходя свободно по улиците. Истинската свобода е да имаш чиста съвест и да знаеш, че истината е на твоя страна", сподели Коцев.
Той каза още, че е вярвал, че ще излезе от ареста, но усещането е за обреченост. "Аз никога не съм се сблъсквал с тази система. Усещането да си там без причина. През цялото време човек си мисли, ако той попадне в ареста на база на лъжливи показания, лъжесвидетелстване, измислени обвинения, какво следва оттук нататък – едно овладяване на системата, която те кара да стоиш в ареста по непонятни причини", каза още кметът на Варна пред NOVA.
Коцев каза още, че е получил силна подкрепа от семейството си, макар че то е преживяло огромен стрес, докато той е бил в ареста. Коцев сподели, че огромна травма за него е била раздялата с любимите му хора.
- По отношение на твърдението, че върху него е бил оказан натиск да се присъедини към друга политическа партия Коцев каза: "В момента, в който трябваше да функционираме след кабинета "Денков", рязко се промениха отношенията на работа в Общината. Идваха различни посланици, през хора, да ми кажат, че в България има нов шериф и ако не се съобразяваме, сме обречени."
Той допълни още: "Това, което ми казваха, е – имате много проекти, ако искате те да бъдат реализирани, вие нямате много голям шанс, освен да вървите по течението, което сега върви на централно ниво в държавата. Ако не бъдете с правилните хора, няма как да вървят проектите. Моят отговор беше категоричен – не. Отказах. След това имаше мълчание." Коцев каза още, че не е знаел какъв ще бъде ефектът от това. По-късно, малко след ареста, той е споделил тази информация с Кирил Петков и Асен Василев.
- "Никога не съм очаквал, че могат да се използват срещу един кмет служби, манипулирани свидетели, хора, които са готови да лъжесвидетелстват, без последствия за тях. Всеки един от тези хора е имал причина да направи това, защото е загубил някаква привилегия в тази община. Това са уволнени лица, хора, срещу които съм пуснал сигнали до прокуратурата за злоупотреби с общината. Но прокуратурата, вместо да предприеме действия срещу тях, тя ги привиква и ги обръща към мен", обясни още Коцев.
Кметът на Варна заяви още, че някои от проектите в общината са били поставени под риск – например за тръбата под Варненското езеро.
- По отношение на бившия зам.-кмет Диан Иванов Коцев каза, че от момента на ареста не е имал контакт с него. И допълни, че Иванов е напуснал длъжността поради лични причини, но също така са имали разногласия по някои политики и начин на работа. Кметът допълни още, че е бил много изненадан, че Иванов е един от свидетелите срещу него. "Не можех да повярвам, че това е възможно. Това, което има в тези показания, не отговаря на капка от истината. Когато разбрах, че той е казал, че тези показания са дадени под натиск, пак по неговите последвали изяви научих, че са му дадени почти готови показания", допълни още той. Коцев каза още, че е разбрал, че Иванов е получавал заплахи.
- За Пламенка Иванова Коцев посочи, че договорът на фирмата ѝ за предоставяне на услуга – осигуряване на храна на социално слаби хора, е изтичал, а също така е имало обжалване на поръчката от нейна страна на втора инстанция. "Проведох разговор, за да видя какви са възможните решения. Направи ми впечатление, че тя се държи странно и каза: "Аз веднага мога да си оттегля жалбата". Аз казах, че не искам такова нещо, а да намерим решение, защото много хора иначе ще остават без услугата за този период. Правя си равносметка после, че тя може би е искала да провокира подобен тип разговор, за да ме уличи в нещо", обясни той. Коцев беше категоричен, че не е водел разговори за пари с Иванова.
- За Биляна Якова кметът на Варна посочи, че я е виждал веднъж, тя е била служител на Общината. Срещата е поискана от нея, за да му обясни за проект, свързан с градския транспорт. "Дойде, обясни, изслушах я, нямахме допирни точки. След няколко месеца тя беше освободена по друга причина – разписвала е протоколи в полза на фирма, които са извън стойността на договора, който вече е бил изтекъл. Подадох сигнал в прокуратурата за това", обясни още той.
