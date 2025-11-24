Сподели close
Кметът Благомир Коцев пристигна във Варна, предаде репортер на "Фокус".

Конвоят на Благомир Коцев пристигна във варненския затвор. Припомняме, че арестуваният кмет бе преместен от София към Морската столица днес при строги мерки за сигурност.

Маршрутът на конвоя, както и часът, в който е тръгнал за Варна от София не се съобщиха поради мерки за сигурност. Кметът обаче пристигна във Варна точно в 16:50.

Малко по-рано днес адвокатът на кмета Николай Владимиров сподели, че следят какви ще бъдат условията в затвора този път, като имат уверение от администрацията, че ще са нормални.

Първоначалната причина за решението за преместването бе липсата на установен депутат по делото и процесуални действия по привличането му като обвиняем, както и фактът, че всички свидетели и обвиняеми по делото са от Варна.