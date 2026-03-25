Много е важно на Благовещение да се носи метална пара в джоба, защото се казва, че както те закука кукувицата по благовец, така ще ти върви цялата година.Това каза Горан Стефанов – уредник на Аладжа манастир, за традициите, обичаите и поверията на Благовещение вна"Ако случайно чуем кукувица трябва да хванем монетата и така ще ни върви цялата година - на пари и на добро", добави той."Кукувица е една птица, която се чува, но е много трудно да се види и за това на нея се приписват мистични способности. Тя едновременно символизира и идването на пролетта и мистично орисва всеки, който я слуша, така да му върви годината", обясни Горан Стефанов."Боговещението е християнски празник, който е посветен на едно евангелско събитие, при което Богородица научава, че ще бъде майка на Исус Христос, тоест ще роди Бог, именно от един ангел, който й се явява", обясни още той.