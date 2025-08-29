Близки на загинал работник в ТЕЦ "Бобов дол" търсят истината за смъртта му

© NOVA Повече от месец измина от една трагедия, случила се в ТЕЦ "Бобов дол". Работник загина в машина за смилане, като информацията тогава беше, че той в влязъл в съоръжението, за да го инспектира, но то внезапно се задействало. По-късно стана ясно, че дистанционното за задействането му било у жертвата. Близки на загиналия търсят истината за инцидента.



"Не беше безотговорен човек, който да влезе и сам да сложи край на живота си. Някой направил ли му е инструктаж? Следил ли е как е влязъл в машината? Неговите колеги казаха, че дистанционното е било здраво. От него ми върнаха три части, а дистанционното цяло", заяви пред NOVA Йордан Йончев, племенник на загиналия.



"За да влизат да почистват машината, има някой който им нарежда. Не може да го правиш на своя глава", коментира приятел на загиналия.



Йончев каза още, че от фирмата не са му се обадили, за да изкажат съболезнования.



"Работеше там от две години, имаше достатъчно опит, обучаваше и други хора", разказа още племенникът.