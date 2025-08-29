ЗАРЕЖДАНЕ...
|Близки на загинал работник в ТЕЦ "Бобов дол" търсят истината за смъртта му
"Не беше безотговорен човек, който да влезе и сам да сложи край на живота си. Някой направил ли му е инструктаж? Следил ли е как е влязъл в машината? Неговите колеги казаха, че дистанционното е било здраво. От него ми върнаха три части, а дистанционното цяло", заяви пред NOVA Йордан Йончев, племенник на загиналия.
"За да влизат да почистват машината, има някой който им нарежда. Не може да го правиш на своя глава", коментира приятел на загиналия.
Йончев каза още, че от фирмата не са му се обадили, за да изкажат съболезнования.
"Работеше там от две години, имаше достатъчно опит, обучаваше и други хора", разказа още племенникът.
