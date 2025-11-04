Близо 200 автомобила преминаха от България към Румъния веднага при отварянето на Дунав мост
Колкото до тежкотоварния трафик, камионите се предвижда да бъдат пуснати през Дунав мост утре сутринта в 09.00 часа. За тях също всички 4 трасета на изход от България ще бъдат отворени. Властите са в готовност да съдействат и за сортиране на трафика. При намаляване броя на преминаващите леки автомобили към Румъния и липса на изчакващи такива от българска страна, по предложение на Агенция "Митници“ ще се пусне и допълнително пето трасе за камионите с 3 и повече оси. Такава мярка беше приложена и снощи, за да се даде възможност на повече камиони да напуснат страната. Към момента по паркингите в Русе има около 200 – 240 камиона. Същевременно 10 екипа на Областната дирекция на МВР и на Регионална дирекция "Гранична полиция“ продължават да са на терен и регулират движението, така че да не се стигне до блокиране на ключови пътища в Русенско. Също така камионите над 3.5 тона предстои да се спират в района между гара Бяла и град Бяла, като е въведен режим за тяхното поетапно пропускане към Русе. Тежкотоварният трафик в момента се спира и на други
определени за целта места в региона, а също и в съседните области – Велико Търново, Стара Загора, Ямбол и Хасково. Движението към Русе се регулира и по пътищата, идващи от Варна, Шумен и Силистра.
