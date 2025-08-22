Близо 4 600 българи не получават реална пенсия – причината е прозаична

© Фокус Приблизително 4598 души в България не получават реалната си пенсия, защото тя е ограничена от съществуващия таван от 3400 лева. Данните са на Националния осигурителен институт към 31 декември 2024 година.







Поне 956-ма пенсионери биха получавали с над 850 лева повече, ако това ограничение не съществуваше, показват различни сметки.



Възприетия със закон "таван" на пенсиите спестява над 2 900 000 лева месечно от разходите по ДОО. Най-голямата група от ограничените, които биха получавали с над 850 лева повече, ако нямаше "таван“ и чиито пенсии реално биха били над 4 250 лева на месец, спестяват 1 900 000 лева от бюджета за пенсии. Едва 293 от тях са от сектор "Сигурност“.



До 100 лева над "тавана“ биха вземали 446 души. Данните на НОИ сочат още, че над 936 000 получават минимални пенсии. Над половин милион от тях са с минимална пенсия за стаж и възраст.



Когато действителният размер на пенсията е под минималната, солидарната пенсионна система доплаща, за да се достигне до нея. За миналата година такова доплащане е имало за близо 800 000 пенсионери, общо за над 130 милиона лева на месец. За болшинството от тези хора месечните суми за доплащане до минималните размери са над 30 лева.



Държавното обществено осигуряване отчита разходи за пенсии от над 21 млрд. лева.