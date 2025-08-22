ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Близо 4 600 българи не получават реална пенсия – причината е прозаична
Поне 956-ма пенсионери биха получавали с над 850 лева повече, ако това ограничение не съществуваше, показват различни сметки.
Възприетия със закон "таван" на пенсиите спестява над 2 900 000 лева месечно от разходите по ДОО. Най-голямата група от ограничените, които биха получавали с над 850 лева повече, ако нямаше "таван“ и чиито пенсии реално биха били над 4 250 лева на месец, спестяват 1 900 000 лева от бюджета за пенсии. Едва 293 от тях са от сектор "Сигурност“.
До 100 лева над "тавана“ биха вземали 446 души. Данните на НОИ сочат още, че над 936 000 получават минимални пенсии. Над половин милион от тях са с минимална пенсия за стаж и възраст.
Когато действителният размер на пенсията е под минималната, солидарната пенсионна система доплаща, за да се достигне до нея. За миналата година такова доплащане е имало за близо 800 000 пенсионери, общо за над 130 милиона лева на месец. За болшинството от тези хора месечните суми за доплащане до минималните размери са над 30 лева.
Държавното обществено осигуряване отчита разходи за пенсии от над 21 млрд. лева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 896
|предишна страница [ 1/150 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
22:19 / 21.08.2025
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
12:56 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: