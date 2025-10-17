ЗАРЕЖДАНЕ...
Близо 43% от младите у нас прекъсват образованието и започват работа – причините са от финанси до качество на системата
© Фокус
Националният статистически институт публикува данни от включения към Наблюдението на работната сила през 2024 г. модул "Младите хора на пазара на труда“, обхващащ лицата на възраст от 15 до 34 навършени години включително. Проучването е съфинансирано от Европейската комисия.
От анкетираните по модула заети лица на възраст 15 - 34 навършени години с придобита специалност при завършване на най-високата степен на образование, 58.5% посочват голямо или много голямо съответствие на специалността с характера/естеството на основната им работа.
Още от категорията
/
Диетолог: Хранителните ни навици се подобряват, но консумацията на червени и преработени меса остава рискова
14:25
От Съвета на ректорите на висшите училища у нас предагат съдаване на Дунавски университетски алианси
12:17
Журналистът Борислав Цаков: Всесезонните гуми стават все по-популярни, тъй като са по-изгодни, а зимите стават все по-меки
11:59
Сергей Иванов: Когато хората тръгват към промоция, много често тръгват към най-ниското качество
16.10
Доц. Станчев: България ще влезе в дългова криза при всички случаи, ако не се оправят тези неща
16.10
Социолог: Мостовете между Радев и ГЕРБ не са изгорени, а тези между него и Пеевски са несъществуващи
16.10
Министър Вълчев: По време на COVID пандемия започнахме изготвянето на Националния план за възстановяване и устойчивост, днес виждаме резултатите
16.10
Кирил Петков за делото "Коцев": Съдия Андрей Ангелов каза истинските доводи и те ще бъдат изложени в Европейския парламент
16.10
Председателят на Българския фармацевтичен съюз: Цените на лекарствата не се определят от аптеките
16.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.