Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Близо 50% от ражданията в България са с цезарово сечение, държавата ни е сред водещите в света
Автор: Велизара Ангелова 20:21Коментари (0)81
©
46,5%, от ражданията в България са с цезарово сечение, сочи статистика от 2021 година. Страната ни се нарежда на второ място след Турция на ниво Европа и на пето място в световен план. Това стана ясно вчера във времето за парламентарен контрол.

Според здравният министър причините за разширеното приложение на цезаровото сечение у нас са много, като сред най-важните са медицински фактори, психологични фактори, засягащи пациентите, както и практически в самата болничната система. 

Въпросът бе повдигнат Лариса Савова, народен представител от "Величие“. В света по този показател пред нас се нареждат още Доминика, Бразилия и Египет. "Тези данни са много тревожни, тъй като СЗО препоръчва между 10-15%", коментира още Савова.

"Данните са изключително точни. Причините за разширеното приложение на цезарово сечение са много, но най-важните са медицински фактори - повишена майчина възраст за настъпване на първа бременност, усложнения по време на бременността", разясни доц. д-р Кирилов.

И допълни: “На второ място са психическите фактори от страна на пациентите - страх от болка и усложнение при естествено раждане, социален натиск,  медийно влияние, предпочитание на пациентките за “удобно" и контролирано раждане."

На трето място остава организационната осигуреност за цезарово сечение.

Здравният министър казва, че преценката за наличие на конкретно състояние за взимане на мерки е изцяло в компетентността на лекарите акушери. Всеки компетентен акушер-гинеколог може самостоятелно да намери основание за цезарово сечение, като премине през размерите на таза, положението и физиологията на плода.

Министър Кирилов смята, че административните мерки за намаляването на цезаровото сечение често не постигат търсения ефект, като се търсят съвместни решения с Българско дружество по акушерство и гинекология чрез три подхода.

- По-високо заплащане на лечебните заведения за естествено раждане.

- Запознаване на акушер-гинекологичната общност с последиците от цезаровото сечение и съвременните тенденции за усъвършенстване техниката на извършването му.

- Информиране на млади хора и бъдещи майка за потенциалните рискове от цезарово сечение чрез утвърдените училища за бременни и бъдещи майки.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
14:47 / 04.09.2025
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
18:10 / 04.09.2025
Youtube и Google се сринаха
Youtube и Google се сринаха
10:35 / 04.09.2025
Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
20:43 / 04.09.2025
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
10:36 / 05.09.2025
Пълно лунно затъмнение: Кога и къде ще можем да наблюдаваме "кървавата Луна"?
Пълно лунно затъмнение: Кога и къде ще можем да наблюдаваме "кървавата Луна"?
13:42 / 04.09.2025
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
18:11 / 05.09.2025
Актуални теми
Опасен хищник броди край Шумен
Български тенис
Военният парад в Пекин-2025
Съединението и празник на Пловдив
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: