|Близо 60% от бюджета на НЗОК е разходван за първите 7 месеца на годината
Спрямо същия период на 2024 г. се отчита ръст с 955 928,1 хил. лв. или със 20,2%, като общият размер на разходи и трансфери към 31 юли миналата година е представлявал 56,6% от годишния план за 2024 г.
От Касата заявяват, че текущото изпълнение към 31.07.2025 г. на бюджета на НЗОК е подчинено на законосъобразност и прецизност на разходването на средствата. Дейностите по администриране на всички видове плащания – административни, здравноосигурителни плащания, придобиване на нефинансови активи и плащания от трансферни средства са осъществени при точно прилагане на нормативните актове и решенията на Надзорния съвет на НЗОК.
