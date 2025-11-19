Близо 90 000 лв. отиват за национални програми в образованието
По НП "Обучение за ИТ умения и кариера“ се предоставят 26 160 лв. на две общински училища за провеждане на обучение на ученици от X клас през първия срок на учебната 2025/ 2026 г. по професията "Приложен програмист“. Това са Математическа гимназия "Акад. Кирил Попов“ в Пловдив и ПГ по електротехника и електроника "Константин Фотинов“ в Бургас. Обхватът на ученици по професионална квалификация по професия "Приложен програмист“ бе разширен по предложение на представители на ИТ индустрията и след проведени обсъждания на възможностите на програмата. По този начин младежите получиха повече възможности да се включват в пазара на труда и/ или да продължават образованието си във висши училища в професионалното направление "Информатика и компютърни науки“.
Правителството отпусна и 63 167 лв. за проекти на 33 общински училища, свързани с изграждане и поддържане на училищни традиции за изучаване и съхраняване на историческата памет. Дейностите обхващат ученици от VIII до XII клас и включват: събиране на информация и полагане на грижи за исторически паметници, посещения на музеи и/или културно-исторически обекти и др. По този модул от НП "Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ ученици те придобиват нови компетентности в областта на гражданското образование и патриотичното възпитание.
