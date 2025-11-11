Близо 200 000 човека подписаха петицията за кучето Мая!
Граждани създадоха петиция, която се разпространява в социалните мрежи. Много обществени личности и организация застанаха срещу насилието върху животните и подкрепиха петицията.
"Фокус" припомня, че в неделя вечерта мъж, който е специализант във ВМА прегази кучето Мая, което живееше в столичния квартал "Разсадника“. От многократно разпространеното видео се вижда, че мъжът блъска кучето, слиза от колата, поглажда го, а след това отново преминава през агонизиращото животно. Пред полицията лекарят твърди, че случилото се е случайна маневра. Жители на квартала обаче разказват, че мъжът ги е молил случая да не се разпространява.
Живеещи в квартала разказват, че познават Мая от 14 години и тя винаги е била спокойна, добродушна и първи приятел на малки и големи. Местните са се грижели за Мая – тя си е имала къщичка и редовно са я хранели. Тази сутрин хората от квартала се събраха на мястото на инцидента, за да изразят възмущението си от случилото се, а гаражът на мъжа, прегазил кучето, осъмна с надпис "Убиец“.
Междувременно прокуратурата образува досъдебно производство по случая с убитото куче.
Освен петицията се организират и два протеста срещу извършителя, които ще се проведат на 13.11 и 15.11 в София.
