Блъсков: Калушев пасва перфектно на лидерите на култове в щатите
©
Ето какво още пише Блъсков:
Бащата на едното дете, което според тази информация е починало, беше свръхестествено спокоен докато обясняваше как синът му е изчезнал с Калушев. Родителите на другото 8-годишно дете пък са се борили срещу това да се сигнализира за връзката на детето им с възрастния мъж. Междувременно излезе сигнала от друг младеж за педофилска връзка, в който той обяснява, че е участвал доброволно след като е бил убеден, че това е "нормална част от духовното израстване".
Тези култове винаги приключват по един начин. Този. Трагедията.
А вие си давайте сметка за тази езотерика. Тя препуска из българското общество с бясна скорост. Всеки втори вярва на магьосници, духовни енергии и самозвани учители. Тук е рай за лекуването с кристали, вълшебства и секти. Има по-ползотворни неща, с които може да си запълните идентичността. Отидете на църква ако ви трябва духовно, посветете се на родината ако ви трябва мисия в живота, има по-смислени неща.
Още по темата
/
Румен Петков за случая "Петрохан": Въпросите са страшни. И те се нуждаят от отговори по най-бързия начин
10:56
Бивш председател на ДАНС за случая "Петрохан": Това, което са вършили, не е характерно за природозащитници, а за паравоенна организация
07.02
Камерите на АПИ са засекли кемпера на Ивайло Калушев, установен е и районът, откъдето той е изпратил SMS до майка си
06.02
Човекът-паяк: Давам 100 000 долара за информация за изчезналото дете и младежа с Ивайло Калушев
06.02
МВР: Още в началато са проведени разговори с родителя на едно от издирваните лица по случая "Петрохан"
06.02
Адв. Димитър Марковски: Съмнително е, че Калушев не се свързва с близките си и с разследването
06.02
Николай Денков: Реакцията на институциите за убийствата в "Петрохан" издава координирана акция по прикриване на факти
06.02
Още от категорията
/
Бившият зам.-ректор на академията на МВР за случая "Петрохан": Запалването на хижата се дължи по-скоро на паника
06.02
Адвокат: Всяка една жена, която е била преглеждана в гинекологичния кабинет с видеонаблюдение, може да предяви граждански иск
06.02
Близка на Ивайло Калушев: Смятам, че е убит и заровен, защото е много силна личност и ако го оставят жив ще се разприказва
05.02
Вътрешният министър Даниел Митов разпореди проверка на НПО-то, което свързват с ужаса на хижа "Петрохан"
05.02
Роман Василев за тройното убийство в "Петрохан": Това, което се случва от тези държавни институти, наподобява български фолклор
05.02
Майката на един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан": Направи го в жест на отвращение към всичко, което се случва в България
04.02
Нов сигнал за изтекли видеа в порносайтове: Пациентки в гинекологичен кабинет са били заснети по време на преглед
04.02
Собственикът на хижата в писмо до майка си: Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, но нямаме повече сили
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.