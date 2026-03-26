Винаги има резерви за това, което зависи от нас, защото това, което не зависи са цените на петрола. Те се калкулират в цените на другите стоки. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ по радио ФОКУС председателят на "Активни потребители“ Богомил Николов.Той припомни, че през 2022 година страната ни попадна в много сходна ситуация с цените на храните при избухването на войната в Украйна. Инфлацията, която се отключи тогава продължи близо 2 години. Разликата е, че след избухването на конфликта в Близкия изток имаме надежда нещата да приключат по-бързо."Ако войната приключи до месец, трябва да говорим как да запазим ценовите равнища на нивото, което са били. Ако продължи тази война, опасявам се, че инфлацията няма да може да бъде овладяна.“Богомилов коментира и намерението на превозвачите за повишаване на цените на автобусните билети с около 20%."Вероятно подобни анонси ще чуваме все по-често в близките дни. Надяваме се, че този шок с цените на петрола ще отмине, ако не трябва да се стягаме за по-трудни времена“.Мерки за овладяване на ситуацията с поскъпването на живота има, подчерта Николов и те не са краткосрочни, но призна:"Има един дефект в политическата система и той е, че ние гражданите създаваме очаквания към политиците, а те винаги търсят мигновени решения. В повечето случаи те не са устойчиви и полезни. Правителството може да ни даде някакви помощи и компенсации, но те ще помогнат временно, защото няма да решат проблема с високите цени“.Според Богомил Николов е нужно дългосрочно у нас да се стимулира производството Болната тема у нас са-плодове, зеленчуци и животновъдство. Това производство намалява от години."За да имаме възможно най-ниските цени, просто трябва да има производство. Ако няма домати, няма как да имаме ниски цени. Много ми се иска когато има подобна криза политиците да не ограничават разговора до краткотрайни мерки, наистина да поставят въпроса, особено в контекста на предизборна кампания – как може да се възроди земеделието, да се произвежда много и да се поддържат цените ниски“.По думите на експерта трябва да се стимулира късата верига: производител-потребител."Аз мечтая да си купувам доматите директно от човека, който ги е произвел, но картинката, която виждаме, предимно в София- все по-празни сергии по пазарите. Няма производители“.Николов призова политиците до края на кампанията да поставят тази тема в центъра на дебатите и да сложат на масата идеите си как да развием производството на храни."Цените започнаха да нарастват системно. Не е виновен пазарът, вината е в това, че светът започна втора война“.Николов заключи, че проучванията за залежи в Черно море биха дали някаква по-голяма стабилност за страната ни при подобни енергийни кризи.