Богомил Николов: Ако сега има инфлация, тя не е свързана с еврото, а е защото вече 4-5 години живеем на дефицит
Автор: Екип Ruse24.bg 09:05Коментари (0)30
© БНТ
Имаше забавяне в началото, но сега вече кампанията върви. Има достатъчно информация и всеки, който желае, дори сам, може да си отговори на основните въпроси. Ние създадохме един чат-бот, който по интересен начин може да питате за нещо и веднага да ви отговори. Има много възможности за информация. Това каза Богомил Николов от асоциация “Активни потребители".

"Аз лично съм оптимист. Мисля, че имаме достатъчно време до първи януари, за да свикнем с двете цени, защото на този етап това е важното - да свикнем с обозначаването на двете цени, защото от първи януари изведнъж ще се озовем вече в друга ситуация. И ако не сме привикнали, може да ни е много странно това, което ще видим", обясни Богомил Николов.

Той изтъкна, че скептицизмът е факт, но ако погледнем историята в другите страни, които са минали през този път, скептицизмът приключва два-три месеца след въвеждането.

"Прословутият мит, че цените ще литнат нагоре, не почива на опита на другите държави. Ако сега има инфлация, тя не е свързана с еврото. Това е друга тема, която надълго и на широко може да обсъждаме. Инфлация имаме заради многото пари. Защото вече 4-5 години живеем на дефицит. Всяка година се радваме, че дефицитът ни е само 3%. Това всъщност са пари, които се наливат. И, от другата страна, ако няма достатъчно стоки и услуги, цените растат нагоре. Това е А и Б на икономиката - основен закон. Така че паричната политика е първата причина", коментира той пред БНТ.

Според него, друга причина за повишаване на цените са множеството административни проблеми.

"Спомняте ли си само преди 2-3 месеца, как изведнъж три фирми решиха да увеличат продуктовите такси на всички битови уреди? И сега в този момент започва актуализация на цените. Значи всеки един електроуред, ако искате да си смените печката или хладилника в къщи, ще поскъпне с между 50 и 100 лева. И сега всичко това се приписва на еврото. А то няма нищо общо", каза Николов.

