|Богомил Николов: Нищожна е вероятността магазините за хората да са печеливши и да върнат парите в бюджета
"В хората има притеснения, защото много се нагнети напрежение около дебата за еврото. Последните изменения в закона бяха публикувани в Държавен вестник едва тази сутрин. Утехата е в това, че изискването, което влиза в сила от днес, не е толкова рисково за потребителите. Ние продължаваме да си пазаруваме в лева. Целта на втората цена в евро е да свикнем с цените, които ще останат след Нова година", коментира Богомил Николов от Асоциация "Активни потребители" в "България сутрин".
По думите му е нормално някои хора да се объркват, но самото изписване не е толкова рисково. Той очаква хората много бързо да се нагодят към двойните цени.
Детайлите се изпипват в движение
Според Николов властта е закъсняла с насоките към бизнеса за двойното изписване.
"Не бива това да води до чак такова напрежение. Имате две числа, едното е по-голямо, другото е по-малко. Вие си гледате по-голямата стойност. Важното е да са с еднакъв шрифт. Виждал съм етикетчета, машинно отпечатани, самата стойност отива в ъгъла и знакът за лева или евро е леко е отрязан. Това не е умишлено, но може да бъде санкционирано", каза още гостът на Bulgaria ON AIR.
Магазини за хората
"Този магазин се финансира с нашите пари от данъци. Целият му капитал е бюджетна вноска. Тази фирма трябва да върне парите на данъкоплатците с някаква печалба. Ако целта е да се предлагат стоки на хората с ниски доходи на социално поносими цени, това може да стане чрез всяка агенция за социално подпомагане. Вероятността тази фирма да е печеливша и да върне обратно дивидента в бюджета е нищожна", заяви Николов.
Според него се разчита на партийно-политически ефект това да се представи като грижа за хората от някои партии.
Николов е на мнение, че много по-удачно е с бюджетни пари да се купуват храни и да предоставят на хората, които нямат възможности.
"Социално ориентирана търговия е някаква илюзия. Търговията си е търговия. Знаем до какво доведе другата икономика. Младите не ми вярват, че навремето имаше банани само по Коледа", отбеляза той.
Стимулирането на българските производители
Николов смята, че би трябвало да се стимулират със секторна политика.
"Тези сектори вървят надолу заради политиките в тях. Все по-малко български домати. Държавата опитва да произведе повече домати като регулира цени - няма да стане", подчерта гостът.
"Зеленчукопроизводителите останаха малки, а големите вериги искат големи количества. Тя иска да работи с един-двама доставчици. Или трябва да се кооперират, или веригите ще продължат да внасят стока отнякъде. Като ограничите вноса и вкарате изискване за 50:50, на 8 август няма да имате никакво грозде. Сега поне имате внос", обясни Николов.
Той добави, че през годините сме били свидетели на много регулации, които се заобикалят, а ограниченията много често водят до дефицити.
"Може да има краткосрочен ефект за производителите. Понятието "себестойност" е много разтегливо и в него може да се вкарат много разходи. "Завишени цени" е субективно определение и усещане, потребителите трябва да знаят къде е по-евтина дадена стока", на мнение е Николов.
Ще можем да сравняваме цените на стоките
Председателят на "Активни потребители" посочи още, че като никога политиците са ги чули и ще има сайтове, в които веригите ще публикуват цените на стоките от голямата потребителска кошница. Според него това е най-ефективната мярка за засилване на конкуренцията.
"Ако това е успешна практика, ще започнат да ни копират и другите държави, което много рядко се случва", завърши Николов.
