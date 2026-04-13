Поскъпването се усеща най-силно при храните. Това каза Богомил Николов от Асоциация "Активни потребители“ пред БНТ.

По думите му цените на тези стоки правят силно впечатление, тъй като хората пазаруват всеки ден.

"Заради последната актуална криза с горивата няма как тази инфлация в горивата да не се предаде след това по веригата и на другите стоки“, подчерта Николов.

Относно потенциални злоупотреби с цените

"Пазарите най-трудно могат да заобиколят законите. Ако на една сергия има 20 или 50 продавача, те трудно могат стигнат картел. Където има конкуренция, не би трябвало да се притесняваме“, каза той.

Според експерта самите потребители също влияят върху ценовите процеси чрез избора си. "Ние трябва да бъдем инспекторът", призова Богомил Николов.

Цената на горивото днес

Справка на ФОКУС в сайта fuelo.net не показва покачване на средната цена за днес, 13 април. Бензинът остава на 1,49 за литър, а дизелът на 1,76 евроцента за литър.

Припомняме, че заместник-председателят на иранския парламент Али Никзад предупреди, че преминаването през Ормузкия проток ще продължи да бъде ограничено.