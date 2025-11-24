Вече трудно можем да направим разлика между чисто търговски трикове и криминални измами, защото те се преплитат. По правило винаги измамата намира вас, а не вие нея. Винаги се опитва да ви изкуши с нещо, което е прекалено атрактивно. Това каза директорът на Българската национална асоциация "Активни потребители“ Богомил Николов в предаването"Това винаги трябва да е сигнал за потребителите, допълни той. "Реалните намаления са от порядъка на 10, 20 до 30%. Такива гръмки числа – 50, 60, дори 90%, обикновено са сигнал за някакъв вид хитруване. Нека да гледаме абсолютната стойност, а не процентите, и нека да сравняваме поне няколко оферти. Тогава винаги можем да извлечем максимална полза и много трудно такива търговски трикове ще могат да минават“, заяви Николов.Законът гарантира връщане на закупен онлайн продукт в 14-дневен срок. "Много хора смятат, че законът им гарантира това право и когато пазаруват от физически магазин. Това не е така. Когато продават в своите физически магазини, те могат да предоставят такова право, но това е тяхна търговска политика, не са длъжни по закон“, обясни Николов.