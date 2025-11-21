Бойко Борисов в кулоарите на парламента по повод вчерашния протест, който се проведе пред триъгълника на властта, организиран от "Продължаваме Промяната- Демократична България", предаде репортер на "Фокус".
Борисов подчерта, че целта на протестите е да окупират парламента , да не се приеме първият бюджет в евро.
"Тези хора ме арестуваха мен- Петков, Асен Василев. Аз съм съгласен с това, което бизнесменът Кирил Петков каза: "Решетките губят лидери". Благодарение на неговите решетки, аз си възстанових ГЕРБ и силата на ГЕРБ. Прав е!", каза още той.
"Трябва да променим законодателството- тези, които сме лежали в ареста да имаме бонус- по 10,15 депутати повече", каза иронично лидерът на ГЕРБ.
grajdanina
преди 1 ч. и 10 мин.
Ами да. Нали и протестиращите това казват? Не искат бюджет в който обедняват за сметка на администрацията?
