ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Бойко Борисов: ДАИ да се закрие незабавно
По думите му една част от дейността ще си отиде в КАТ, другата - ТОЛ системата може да я прави безпроблемно.
"Претоварването на колите - ТОЛ системата, превишена скорост - ТОЛ системата. И накрая на ТОЛ системата трябва да има един катаджия, който да ги отведе да си платят глобите. Елементарно е", допълни Борисов.
На въпрос има ли риск от вдигане на данъците и минаване на дефицит от 3%, той отговори, че има още време до вкарването на първия бюджет в евро в парламента и изрази надежда приходните агенции да се справят.
Борисов е категориче, че има две теми, по които правителството трябва да се справи – водата и цените. "Всичко останало са празнодумства", каза още той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
16:21 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: