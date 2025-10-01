Бойко Борисов: ДАИ да се закрие незабавно

© Булфото "Моето предложение е ДАИ да се закрие незабавно", заяви в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, попитан дали трябва да се сложат боди камери на служителите след случая с Роби Уилямс.



По думите му една част от дейността ще си отиде в КАТ, другата - ТОЛ системата може да я прави безпроблемно.



"Претоварването на колите - ТОЛ системата, превишена скорост - ТОЛ системата. И накрая на ТОЛ системата трябва да има един катаджия, който да ги отведе да си платят глобите. Елементарно е", допълни Борисов.



На въпрос има ли риск от вдигане на данъците и минаване на дефицит от 3%, той отговори, че има още време до вкарването на първия бюджет в евро в парламента и изрази надежда приходните агенции да се справят.



Борисов е категориче, че има две теми, по които правителството трябва да се справи – водата и цените. "Всичко останало са празнодумства", каза още той.