Бойко Борисов в обръщение в социалните мрежи. Борисов се похвали с оценката, която Европа е дала за работата на правителството и на ГЕРБ.
"Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото. Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис каза, че годината започва добре, а въвеждането на еврото в България бележи исторически момент за страната, за еврозоната и за ЕС. Тоест за сърцето на Европа, където искат да ни заведат, а ние вече сме там!", каза той и допълни:
"Какво казват в сърцето на Европа, а именно Еврозоната? “Приветстваме плавния преход от лева към еврото, това се дължи на широката техническа подготовка и на разяснителната кампания, предприета от българските власти". Това заяви еврокомисарят по икономика. На кой да вярваме сега? Днес държавите от Еврозоната ясно показаха, че усилията ни са оценени, а компромисите, които ГЕРБ направи, си заслужават, защото това носи само ползи на България!".
Борисов заяви още, че основната цел на ГЕРБ е била България да заеме мястото си сред водещите европейски държави, там, където се взимат решенията.
"Другите нека се упражняват и опитват, нека да вървят по отъпкания от нас път, добре дошли са в сърцето на Европа. Ние ги чакаме там. И компромисите, които направихме, днес те дават резултат, ясно признат от нашите европейски партньори", заключи той.
Бойко Борисов: Когато фактите говорят и боговете мълчат!
Още по темата
/
Проф. Константинов за оставката на Радев: Незаконно е! Двама са го правили, единият е в затвора
14:34
Асен Василев: Излизането на Радев на политическия терен дава възможност на българите да изберат в каква страна искат да живеят
14:14
Бивш началник на кабинета на Радев: Апелът към президента да се включи в политиката идва от отчаянието от сегашната политическа сергия
10:47
"ПП–ДБ ще се чувстват неудобно от прокремълските позиции на Радев": "Reuters" отразиха оставката на президента
19.01
Още от категорията
/
Как ще се промени доходността по партидите на осигурените с въвеждането на мултифондовата система
15:05
Кристиан Вигенин: Индустриалната политика не трябва да бъде за сметка на националните бюджети за здравеопазване
14:14
"Да, България": Снишаването на българското правителство за Гренландия с надежда политици да бъдат извадени от "Магнитски" е недостойно
13:22
Координационният център за еврото: Не са отчетени сигнали за проблеми при обмяната на левове в търговските банки през изминалата седмица
11:59
Костадинов: На Радев ще му се наложи да отговаря на много въпроси, от които вече няма да може да се крие
19.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.