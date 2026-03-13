Бойко Борисов в Брестовица.
По думите му през годините ГЕРБ са показали, че когато има стабилност и работа, могат да се правят реални неща – ремонти на пътища, водопроводи, училища, детски градини.
"Това не са обещания, а конкретни резултати. Но знам, че има още много работа. За мен е важно младите хора да имат причина да останат тук – да има работа, инфраструктура, интернет, нормални условия за бизнес. Малките общини са гръбнакът на България. Ако те се обезлюдят, губим част от страната си. Затова нашата цел е ясна: повече инвестиции в регионите, подкрепа за местния бизнес, програми за земеделие и заетост и по-добри услуги за хората. Парите на държавата трябва да стигат и до вас, а не само до големите градове. Но най-важното е да работим заедно – държава, община и хора", допълни Борисов.
Лидерът на ГЕРБ посочи, че само за последната 1 година в мандата на кабинета "Желязков" над 1 млрд. евро е достигнала стойността на сключените договори за ремонти на ВиК мрежата в страната.
"Средствата са осигурени по Общинската инвестиционна програма и по европейски проекти. Реконструкцията на водопроводната мрежа в село Брестовица (Община Борово) е поредното доказателство, че когато от ГЕРБ поемем ангажимент пред хората го изпълняваме без да ги делим на наши и ваши или големи и малки населени места", каза още Борисов.
Преди това посети Бяла, като разгледа реставрирания мост на Колю Фичето и Експо центъра "Уста Колю Фичето" и заяви: "България винаги се е градяла от хора с талант, труд и характер. Майстор Колю Фичето е доказателство за това – човек, който без модерни технологии е създал мостове и сгради, които стоят здраво и до днес. Тези мостове не са просто камък и вар. Те са символ на българската упоритост и труд. Във време, когато светът се променя бързо, наш дълг е да помним и пазим делото на такива велики българи. Защото народ, който уважава своите майстори и своята история, знае накъде върви."
Бойко Борисов: Малките общини са гръбнакът на България
Още по темата
/
Здравният министър: Положението при базите за медицински хеликоптери е притеснително, създава риск за целия проект
12:06
Андрей Гюров: За нашето правителство още от самото начало ясно заявен приоритет е провеждането на прозрачни избори
12.03
Министър Адемов: Имаме сигнали за опити за контролиран вот. Ще проявим нулева толерантност, ако имаме доказателства за такъв тип практики
12.03
Десислава Бенкова и Бранимир Стефанов встъпиха в длъжност като заместник областни управители на Русе
12.03
Иван Начев: Има очаквания за по-висока избирателна активност заради появата на нов политически играч
11.03
Делян Пеевски: Недопустимо е служебният кабинет да проиграва сигурността на България в решителен за световния ред момент. Няма да го допуснем!
11.03
Още от категорията
/
Андрей Гюров: Ще сезираме КС, ако парламентът го задължи да ратифицира членството в Съвета за мир
12:55
Достена Лаверн: Всички имаме нужда от самочувствието на Анастас, че сме напълно съизмерими с останалия свят
12:07
Костадинов: Защо опозицията, която протестира с нас, в момента подкрепя бюджета на управляващите?
12:05
Димитър Хаджидимитров: Браншът ще задържи ниски надценки, за да смекчи удара от войната в Близкия изток
11:10
Астролог: Коридорът на затъмненията е изключително важен. Войната в Близкия изток попада в този коридор и това ускорява процесите
11:09
Търговец: От вчера до днес цената на дизеловото гориво, което зареждам, се е увеличило с 2-3 евроцента
08:18
Мария Силвестър помага на дете, което продава любимите си играчки, за да събира средства за лечението си
12.03
Проф. Александрова: Източникът на зараза с легионерска болест може да бъде климатик или джакузи
12.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.