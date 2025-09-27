ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бойко Борисов: Пускам министрите на мероприятията на Радев, но те не искат да ходят
"Защото няма нито едно мероприятие "обединителят" да е пропуснал да говори срещу политическия си опонент и от пиедестала на държавния глава той се разправя с един депутат от ГЕРБ, какъвто съм аз, ползвайки цялата държавна машина, включително и медийна", допълни Борисов.
"От благодарност за това, че ги вкарахме в еврозоната, от ПП и ДБ - ту заедно, ту поотделно, продължават да саботират пътя ни. Предстои първи бюджет в евро, изключително сложен за баланс, бюджетният дефицит също е много трудна задача. ПВУ беше абсолютно провален, но Томислав Дончев положи огромни усилия да го предоговори. Същевременно от ПП-ДБ искаха да подарят цялата енергетика на "Джемкорп". Същите тези борци срещу корупцията и неправдите вкараха своите олигарси в ПВУ и то "дебело" - за 200, 300, 500 милиона. За да могат да ги пазят, вкараха и КОНПИ, оглавена от политическо лице - Бойко Рашков, явил се да променя България след десетилетия в ДС. Същото важи и за Васил Терзиев. Ние с него имаме прилика - спечелили сме изборите, но не ни стигат гласовете да управляваме, затова ни трябва коалиция. Кметът обаче не се договаря с никого", посочи Борисов.
По думите му светът върви към война. "Готви се 19-и поред санкционен списък срещу Руската федерация. Когато се говори за "книжни тигри", а те отговарят, че са "мечки", не носи нищо добро. Когато в света има такава реторика, какво остава за нашия парламент", каз още той.
