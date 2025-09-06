© Днес отбелязваме ден, в който българите доказват, че силата на едно общество е в решителността му да бъде заедно. Това пише в поздрава си по повод 6-ти септември лидерът на ПП ГЕРБ Бойко Борисов.



"Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата воля гради бъдеще.



Честит празник!", написа във Фейсбук публикацията си още той.