Бойко Борисов пред Явор Дачков в интервю, публикувано в YouTube подкаст.
По думите му, ако политиците не се изчистят от самонадеяност, хората ще ги изчистят.
"Нито е вярно, че Пеевски управлява държавата, нито че е под американска санкция. Възходът на Пеевски в политиката е вследствие на действията на ПП-ДБ. Те знаеха, че аз ще довърша цикъла на ГЕРБ - трите гилотини, които стояха над главите ни: Еврозона, Шенген, Мониторингов механизъм", допълни Борисов.
Лидерът на ГЕРБ посочи, че в България слуховете често се преразказват като реалност. "Понякога енергичността създава грешно впечатление", каза още той.
Борисов отсече, че е негова заслуга, че в България няма нелегални мигранти. "В един–два часа през нощта можеш да си ходиш по центъра на София. В Европа в осем часа вечерта хората се прибират и се крият", допълни той.
На въпрос защо не е станал премиер, Борисов отговори: "Другите партии в коалицията избързаха от неопитност и поставиха това като условие. Ако бях премиер, щях да имам поне две срещи с Тръмп. Всички ключови въпроси щяха да имат много по-бързо разрешаване", категоричен е той.
Бойко Борисов: Самонадеяността свали правителството
Още по темата
/
Политолог: Гражданите отиват на избори с убеждението, че всички политици не стават за нищо. Те пак чакат някакъв нов субект
29.12
Доц. Иван Иванов: Можем отново да влезем в един омагьосан кръг от предсрочни парламентарни избори
23.12
Категорично не! Това е отговорът на гуверньора на БНБ на въпроса "дали би поел служения кабинет"
23.12
Проф. Константинов: Това, че излязоха младите, не значи, че обичат ПП-тата. Каква гаранция имат, че ще гласуват за тях?
22.12
Елисавета Белобрадова: Радев трябва да назначи служебно правителство, което да не прави пакости
20.12
Още от категорията
/
Икономист: Не трябва обществото да остава в заблудата, че приемането на еврото ще доведе директно до позитиви
09:09
СДВР: В сравнение с миналата година са задържани три пъти повече лица за притежание и разпространение на фалшиви пари
01.01
Ето колко ще взимат управителят и подуправителите на БНБ през 2026 г.. Няма шанс да се откажат заради поста на служебен премиер
01.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.